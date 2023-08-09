Стало известно, что появится в Барнауле на месте закрытого фитнес-клуба Hummer Fit

Открытие нового фитнес-клуба в ТРЦ "Галактика" анонсировали на 12 августа

09 августа 2023, 12:00, ИА Амител

Фитнес-клуб Geekspace Fitness / Фото: Geekspace Fitness

На месте закрытого фитнес-клуба Hummer Fit ("Хаммер Фит") в барнаульском ТРЦ "Галактика" на пр. Строителей, 117, появится другой фитнес-клуб – Geekspace Fitness ("Гикспейс Фитнес"). Как стало известно amic.ru, он откроется в субботу, 12 августа. В этот день, а также 13 августа там пройдет день открытых дверей, сообщает администрация фитнес-клуба.

На сайте Geekspace Fitness указано, что это совершенно новый фитнес-клуб, который не имеет отношения к Hummer Fit.

Также в фитнес-центре будет базироваться штаб-квартира федерации паурлифтинга WPF (ДабдьюПиЭф), сообщает пресс-служба Минспорта Алтайского края. Штаб-квартира даст возможность спортсменам поучаствовать в турнирах двух дивизионов: для любителей и для профессионалов. За выполнение абсолютного результата профессионалам гарантируют денежные призы независимо от статуса соревнований. Также, по данным министерства, здесь будет и школа пауэрлифтинга.

Первый чемпионат Алтайского края по пауэрлифтингу состоится уже 30 сентября.

Напомним, что о закрытии в Барнауле Hummer Fit стало известно в конце мая. Всем клиентам, у которых остались абонементы, после закрытия пообещали вернуть деньги. Сейчас на сайте Geekspace Fitness указано, что бывшие члены Hummer Fit могут подать заявление на возврат средств. Скачать образец заявления можно на geekspace.fitness.