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Суд над Жераром Депардье состоится в октябре

Актера обвиняют в домогательствах

30 апреля 2024, 15:58, ИА Амител

Жерар Депардье / Кадр из сериала "Зайцев + 1" (2011-2014)
Жерар Депардье / Кадр из сериала "Зайцев + 1" (2011-2014)

Судебное разбирательство в отношении Жерара Депардье состоится в октябре, сообщает BFMTV со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Разбирательство по делу пройдет в суде по уголовным делам первой инстанции.

Актера будут судить за домогательства, совершенные им в отношении двух женщин в сентябре 2021 года во время съемок фильма "Зеленые ставни".

Ранее сообщили, что сам артист обвинения отрицает.

суд Шоу-бизнес Кино

Комментарии 1

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гость

14:24:45 01-05-2024

Заняться не чем чтоль.
Оставьте пенсионера в покое)

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