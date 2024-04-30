Суд над Жераром Депардье состоится в октябре

Актера обвиняют в домогательствах

30 апреля 2024, 15:58, ИА Амител

Жерар Депардье / Кадр из сериала "Зайцев + 1" (2011-2014)

Судебное разбирательство в отношении Жерара Депардье состоится в октябре, сообщает BFMTV со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Разбирательство по делу пройдет в суде по уголовным делам первой инстанции.

Актера будут судить за домогательства, совершенные им в отношении двух женщин в сентябре 2021 года во время съемок фильма "Зеленые ставни".

Ранее сообщили, что сам артист обвинения отрицает.