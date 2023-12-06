Светофоры не работают на четырех барнаульских перекрестках утром 6 декабря

Пробки в городе достигли 9 баллов

06 декабря 2023, 08:24, ИА Амител

Фото: 2GIS

9-балльные пробки образовались в Барнауле утром в среду, 6 декабря, – так дорожную ситуацию оценивает 2GIS. По сообщениям очевидцев, на многих перекрестках сегодня утром не работают светофоры.

Так, регулирующие устройства отключились по меньшей мере на четырех перекрестках: на пересечении проспекта Строителей с Красноармейским и с Социалистическим, улице Цеховой с Калинина, а также Пионеров с Сизова. На некоторые участки дорог выехали регулировщики. Что стало причиной поломки – не уточняется.

Наиболее сильные пробки образовались на Павловском тракте и улице Власихинской, на улице Кутузова, Северо-Западной. В центре заторы на Молодежной и прилегающих к ним улицах, Калинина, Цеховой, Профинтерна.