Светофоры не работают на четырех барнаульских перекрестках утром 6 декабря
Пробки в городе достигли 9 баллов
06 декабря 2023, 08:24, ИА Амител
9-балльные пробки образовались в Барнауле утром в среду, 6 декабря, – так дорожную ситуацию оценивает 2GIS. По сообщениям очевидцев, на многих перекрестках сегодня утром не работают светофоры.
Так, регулирующие устройства отключились по меньшей мере на четырех перекрестках: на пересечении проспекта Строителей с Красноармейским и с Социалистическим, улице Цеховой с Калинина, а также Пионеров с Сизова. На некоторые участки дорог выехали регулировщики. Что стало причиной поломки – не уточняется.
Наиболее сильные пробки образовались на Павловском тракте и улице Власихинской, на улице Кутузова, Северо-Западной. В центре заторы на Молодежной и прилегающих к ним улицах, Калинина, Цеховой, Профинтерна.
08:35:02 06-12-2023
Мы закупили кучу новой техники, говорили они, Мы готовы к зимнему сезону, говорили они. И? чем громче пердеж - тем меньше работы. Прошлые года хотябы не было притензий к улМамонтова по пос. лесной. Сегодня ехал, -месево, в борзовке вообще спасает только 4вд. Даже на змеиногорском тракте и то накатано а не почищено, хотя по краюшку трактор похоже прошелся, валунок есть, НО....от лесного до центра утром не встретил НИ ОДНОЙ единицы техники. А где они? опять площадку перед администрацией надраивают?
09:01:16 06-12-2023
Проехал из Павловска до Техномаркета. Ни одной единицы техники! Ни одна из улиц не чищена . И это центральные (Павлик, Попова, Космонавтов). А что тогда говорить о периферийных улочках?? Бардак какой-то!!
10:26:10 06-12-2023
Ну так пока снегопад не закончился. никто и не будет чистить. Ибо бессмысленно...
10:35:12 06-12-2023
Гость (10:26:10 06-12-2023) Ну так пока снегопад не закончился. никто и не будет чистить... Да и есть каждый день тоже бессмысленно. Всё равно всё в туалете оставишь.
10:37:27 06-12-2023
Не видел ни одной единицы техники уборочной утром. Да и ночью, наверное, не было, судя по снежной каше на дороге.Ехал из центра на поток.
13:57:36 06-12-2023
На Челюскинцев возле кафе "Каспий" на пешеходном переходе рядом с Партизанской более месяца назад поставили светофоры. Протрубили по всем средствам массовой информации об этом. Отчитались, а не подключили. Кто-то опять видать денежку получил и забыл довести дело до конца.