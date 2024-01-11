Светофоры отключат в центре Барнаула 11 января
Ограничение будет действовать три часа
11 января 2024, 10:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле из-за ремонта электросетей временно отключат светофоры в центре города, сообщили в мэрии.
Ограничение будет действовать 11 января с 13:30 до 16:30 на следующих перекрестках:
- пр. Ленина – ул. Гоголя;
- пр. Ленина – ул. Никитина;
- пр. Социалистический – ул. Никитина;
- пр. Красноармейский – ул. Никитина.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
11:18:22 11-01-2024
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