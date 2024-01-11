НОВОСТИТранспорт

Светофоры отключат в центре Барнаула 11 января

Ограничение будет действовать три часа

11 января 2024, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле из-за ремонта электросетей временно отключат светофоры в центре города, сообщили в мэрии.

Ограничение будет действовать 11 января с 13:30 до 16:30 на следующих перекрестках:

  • пр. Ленина – ул. Гоголя;
  • пр. Ленина – ул. Никитина;
  • пр. Социалистический – ул. Никитина;
  • пр. Красноармейский – ул. Никитина.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.

Барнаул светофоры

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

11:18:22 11-01-2024

Что со светофорами творится? Вчера у Янтарного рынка утром не работал. Так сначала гаишники регулировали, потом забили и уехали...

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров