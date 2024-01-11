Светофоры отключат в центре Барнаула 11 января

Ограничение будет действовать три часа

11 января 2024, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле из-за ремонта электросетей временно отключат светофоры в центре города, сообщили в мэрии.

Ограничение будет действовать 11 января с 13:30 до 16:30 на следующих перекрестках:

пр. Ленина – ул. Гоголя;

пр. Ленина – ул. Никитина;

пр. Социалистический – ул. Никитина;

пр. Красноармейский – ул. Никитина.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать ПДД.