В Барнауле несколько светофоров перестали работать из-за непогоды

Работоспособность объектов восстанавливают специалисты

11 января 2024, 08:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле из-за сильного ветра отключились светофоры на трех участках, сообщили в мэрии.

Устройства временно не работают на пересечении улиц Малахова и Германа Титова, а также по улице Юрина, 188, и Матросова, 5.

Специалисты "Барнаулгорсвета" уже восстанавливают работу объектов. О примерных сроках завершения ремонта в администрации города не уточнили.