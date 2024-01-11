В Барнауле несколько светофоров перестали работать из-за непогоды
Работоспособность объектов восстанавливают специалисты
11 января 2024, 08:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле из-за сильного ветра отключились светофоры на трех участках, сообщили в мэрии.
Устройства временно не работают на пересечении улиц Малахова и Германа Титова, а также по улице Юрина, 188, и Матросова, 5.
Специалисты "Барнаулгорсвета" уже восстанавливают работу объектов. О примерных сроках завершения ремонта в администрации города не уточнили.
08:51:46 11-01-2024
комсомольский профинтерна еще