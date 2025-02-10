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Татьяна Ким и Владислав Бакальчук официально развелись

Дети остались с основательницей Wildberries

10 февраля 2025, 20:12, ИА Амител

Фото: t.me/kimtatyana2024 / t.me/RKadyrov_95
Фото: t.me/kimtatyana2024 / t.me/RKadyrov_95

Состоялся официальный развод Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. О судебном постановлении Бакальчук рассказал в своем Telegram-канале, сопроводив пост песней "Я свободен" Кипелова.

По его словам, последние месяцы показали неизбежность такого "финала". Согласно решению суда, после развода дети останутся с Ким, Бакальчук же будет выплачивать алименты.

"Официальное решение суда: брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой", – рассказал Бакальчук.

При этом бизнесмен подчеркнул, что сохранит право на встречи с детьми и продолжит участвовать в их воспитании.

Татьяна Ким также прокомментировала развод в своем Telegram-канале. Основательница Wildberries поблагодарила всех, кто поддерживал ее.

"Я рада, что этот непростой период позади", – написала Ким.

По словам Бакальчука, 18 февраля суд вынесет решение по разделу имущества между экс-супругами.

Россия бизнес

Комментарии 8

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Гость

20:16:54 10-02-2025

сильная женщина и умная - в добрый пусть.
про таких мужей даже говорить не хочется, все что от него требовалось - это помогать и не косячить.
он даже на такой кандидатский минимум оказался не способен.

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Гость

21:08:21 10-02-2025

Радость-то какая!

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Жора

23:00:18 10-02-2025

Гость (21:08:21 10-02-2025) Радость-то какая!... Неописуемое

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Жора

23:01:41 10-02-2025

Гость (21:08:21 10-02-2025) Радость-то какая!... Как всем нам теперь жить с этим.

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Жора

22:58:51 10-02-2025

Кто это?

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Гость

04:12:02 11-02-2025

7 детей! Наверное по любви было.

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Гость

09:30:47 11-02-2025

В России много завидных холостяков - ВВП, Шаман...

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гость

14:17:28 11-02-2025

у бокальчука теперь фамилия кадыров?

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