Татьяна Ким и Владислав Бакальчук официально развелись

Дети остались с основательницей Wildberries

10 февраля 2025, 20:12, ИА Амител

Фото: t.me/kimtatyana2024 / t.me/RKadyrov_95

Состоялся официальный развод Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. О судебном постановлении Бакальчук рассказал в своем Telegram-канале, сопроводив пост песней "Я свободен" Кипелова.

По его словам, последние месяцы показали неизбежность такого "финала". Согласно решению суда, после развода дети останутся с Ким, Бакальчук же будет выплачивать алименты.

"Официальное решение суда: брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой", – рассказал Бакальчук.

При этом бизнесмен подчеркнул, что сохранит право на встречи с детьми и продолжит участвовать в их воспитании.

Татьяна Ким также прокомментировала развод в своем Telegram-канале. Основательница Wildberries поблагодарила всех, кто поддерживал ее.

"Я рада, что этот непростой период позади", – написала Ким.

По словам Бакальчука, 18 февраля суд вынесет решение по разделу имущества между экс-супругами.