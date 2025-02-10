Татьяна Ким и Владислав Бакальчук официально развелись
Дети остались с основательницей Wildberries
10 февраля 2025, 20:12, ИА Амител
Состоялся официальный развод Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. О судебном постановлении Бакальчук рассказал в своем Telegram-канале, сопроводив пост песней "Я свободен" Кипелова.
По его словам, последние месяцы показали неизбежность такого "финала". Согласно решению суда, после развода дети останутся с Ким, Бакальчук же будет выплачивать алименты.
"Официальное решение суда: брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой", – рассказал Бакальчук.
При этом бизнесмен подчеркнул, что сохранит право на встречи с детьми и продолжит участвовать в их воспитании.
Татьяна Ким также прокомментировала развод в своем Telegram-канале. Основательница Wildberries поблагодарила всех, кто поддерживал ее.
"Я рада, что этот непростой период позади", – написала Ким.
По словам Бакальчука, 18 февраля суд вынесет решение по разделу имущества между экс-супругами.
20:16:54 10-02-2025
сильная женщина и умная - в добрый пусть.
про таких мужей даже говорить не хочется, все что от него требовалось - это помогать и не косячить.
он даже на такой кандидатский минимум оказался не способен.
21:08:21 10-02-2025
Радость-то какая!
23:00:18 10-02-2025
Гость (21:08:21 10-02-2025) Радость-то какая!... Неописуемое
23:01:41 10-02-2025
Гость (21:08:21 10-02-2025) Радость-то какая!... Как всем нам теперь жить с этим.
22:58:51 10-02-2025
Кто это?
04:12:02 11-02-2025
7 детей! Наверное по любви было.
09:30:47 11-02-2025
В России много завидных холостяков - ВВП, Шаман...
14:17:28 11-02-2025
у бокальчука теперь фамилия кадыров?