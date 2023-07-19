Толпа зоозащитников напала на городскую службу отлова бездомных собак

В результате инцидента есть пострадавшие

19 июля 2023, 14:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Волгограде около 15 зоозащитников напали на государственное предприятие, занимающееся отловом бездомных собак, сообщает V1.ru.

Инцидент произошел 18 июля. В городской администрации подтвердили информацию о проникновении на базу предприятия.

"В составе группы было не менее 10 человек. Группа ворвалась в служебные помещения, где в то время находились ветеринарный врач и несколько сотрудников. С использованием нецензурной брани они высказывали угрозы и оскорбления сотрудникам службы", – рассказали в мэрии.

Зоозащитники покинули предприятие только после приезда полиции. Примечательно, что никого не задержали. Сотрудники службы написали заявление с просьбой провести проверку по факту инцидента.