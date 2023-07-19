Толпа зоозащитников напала на городскую службу отлова бездомных собак
В результате инцидента есть пострадавшие
19 июля 2023, 14:32, ИА Амител
В Волгограде около 15 зоозащитников напали на государственное предприятие, занимающееся отловом бездомных собак, сообщает V1.ru.
Инцидент произошел 18 июля. В городской администрации подтвердили информацию о проникновении на базу предприятия.
"В составе группы было не менее 10 человек. Группа ворвалась в служебные помещения, где в то время находились ветеринарный врач и несколько сотрудников. С использованием нецензурной брани они высказывали угрозы и оскорбления сотрудникам службы", – рассказали в мэрии.
Зоозащитники покинули предприятие только после приезда полиции. Примечательно, что никого не задержали. Сотрудники службы написали заявление с просьбой провести проверку по факту инцидента.
14:43:27 19-07-2023
Служба по отлову мнимых зоозащитников уже работет?
14:49:17 19-07-2023
Не спроста зоозащитники на эту контору наехали, видать там жестоко с пойманными животными обращались.
15:09:32 19-07-2023
Гость (14:49:17 19-07-2023) Не спроста зоозащитники на эту контору наехали, видать там ж... Не думал что пристрелить шавку -это жестоко. Это просто необходимо
15:16:51 19-07-2023
Гость (15:09:32 19-07-2023) Не думал что пристрелить шавку -это жестоко. Это просто необ... А Вы, батенька, живодер.
17:40:40 19-07-2023
Гость (15:16:51 19-07-2023) А Вы, батенька, живодер.... Нет, я к животным хорошо отношусь, но в случае нападения на меня или моих близких бездомной шавки прибью ее без сожаления. И бездомных шавок не нужно развозить по приютам, кормить, чипировать и т.п., их нужно на месте утилизировать, ИМХО.
19:11:23 19-07-2023
Гость (15:16:51 19-07-2023) А Вы, батенька, живодер.... Это вы, батенька, живодер. Готовы детей на растерзание отдать бездомным шавкам.
16:43:54 19-07-2023
Гость (14:49:17 19-07-2023) Не спроста зоозащитники на эту контору наехали, видать там ж... Просто зоозащитники очень агрессивны. Что сразу видно по их постам. Похоже, не получается одновременно любить и людей, и животных ( в хорошем смысле). Или люди, или звери. Каждый делает выбор.
15:19:47 19-07-2023
Были бы настоящими зоозащитниками, то не допустили бы самой необходимости отлова. А так это всего лишь последователи БЛМ, только на зоопочве.
16:08:30 19-07-2023
Гость (15:16:51 19-07-2023) А Вы, батенька, живодер.... Сколько я зарезал Сколько перерезал Сколько шкур я с песелей спустил!!!
16:35:44 19-07-2023
Гость (16:08:30 19-07-2023) Сколько я зарезал Сколько перерезал Сколько шкур я с песел... Так Вы тоже живодер.
16:20:50 19-07-2023
Были бы настоящими зоозащитниками, то не допустили бы самой необходимости отлова----- да, было бы понятно, если бы во время отлова помешали. А так...
17:15:36 19-07-2023
ОПГ прям. Согласовано, пострадавшие, цели, мотивы, орудия. Там хороший срок может быть. Может даже реальный, если пострадавший с хорошим адвокатом.
17:31:57 19-07-2023
Нужно было вызвать спецназ ФСБ с пулемётами для защиты предприятия! Открыть по нападавшим шквальный огонь на поражение! Уцелевших судить по самым суровым статьям как за нападение на госучреждение! Лишить родительских прав, детей в детдома!
18:04:27 19-07-2023
Гость (17:31:57 19-07-2023) Нужно было вызвать спецназ ФСБ с пулемётами для защиты предп... Откуда у зоошизы дети?
19:02:55 19-07-2023
Почему зоошизиков без намордников выпускают? Они ведь и покусать могут...
19:13:50 19-07-2023
Полиция вообще не хочет работать? Толпа террористов в составе 15 человек угрожали расправой сотрудникам службы отлова. При этом полиция лишь ушами похлопала, и всех отпустила.
20:27:59 19-07-2023
Живодеров нужно уничтожать физически, если власти будут поддерживать живодерские законы, так и будет дальше. И живодерские вопли в комментах мне пофиг. Можете орать.
21:34:31 19-07-2023
Живодеры, зоофилы....самое интересное в том, что нормальным людям напрочь отвратительны и те и другие
09:42:52 20-07-2023
Гость (21:34:31 19-07-2023) Живодеры, зоофилы....самое интересное в том, что нормальным ... А кто по вашему нормальный? Тот у кого хата с краю, который дальше своего носа видеть не хочет? Или "нормальные" те, кто во дворах на машинах носится и людей сбивает? да, да эти "нормальные" люди только все время пишут, "они же дети, они же ничего не понимают", пока эти "дети" заживо сжигают кошек и щенков, а потом, когда эти же "дети" уже других детей или взрослых сжигают начинаются крики про воспитание.... так вы их сами таких и воспитали...