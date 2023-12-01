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Трамваи и троллейбусы не будут ходить с 21:00 по мосту на Новом рынке в Барнауле

Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ — там будут подключать контактную сеть со стороны улицы Кулагина

01 декабря 2023, 18:23, ИА Амител

Трамвай / Фото: amic.ru
Трамвай / Фото: amic.ru

С 21:00 в Барнауле не будут ходить трамвайные маршруты № 1, 7 и троллейбусы № 1, 6, 7. Как сообщает пресс-центр мэрии, это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ – для них потребуется отключить питание контактной сети в районе путепровода на проспекте Ленина.

В это время к ней будут подключать контактную сеть со стороны улицы Кулагина – в дальнейшем это позволит запустить движение трамваев по маршрутам № 3 и 4.

Кроме того, для проведения работ будет перекрыто движение двух полос проезжей части моста по направлению к Дому быта. Специалисты считают, что справятся с подключением ночью, а движение трамваев по маршрутам № 3 и № 4 планируется запустить с 2 декабря.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 10

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Гость

18:54:31 01-12-2023

Сразу это нельзя было сделать? Пусть на день позже открыли бы мост, но без таких вот "мелочных" доделок.

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Гость

20:37:02 01-12-2023

Гость (18:54:31 01-12-2023) Сразу это нельзя было сделать? Пусть на день позже открыли б... А мост-то тут при чем? Мост вовремя запустили. Что в это время делал Горэлектротранс - это вопрос!

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Гость

20:44:52 01-12-2023

Хорошая традиция

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Гость

22:59:14 01-12-2023

виновные в этом разгильдяйстве будут наказаны? или опять наградят???

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Гость

23:39:45 01-12-2023

Это такие мелочи. По мосту все едет, и это здОрово!

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Гость

01:29:22 02-12-2023

Главное-вовремя сообщить! В 18.54 еслиф чё...

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гость

09:31:03 02-12-2023

Пора давно подумать - уже давно назрела необходимость ещё одной дороги в центр и возможно ещё одного моста . Город растёт и машин прибавляется с каждым годом - это заметно когда каждый день ездишь по городу.

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Пролетарий

11:05:40 02-12-2023

Все такие умные, критикуют, возмущаются.. Ни кто из вас видимо никогда не работал и не сталкивался со сжатыми сроками, когда пашешь на износ , чтобы хоть как то успеть. Сами же все работяги,так проявите уважение к тем работягам, что трудились и трудятся на этом мосту

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Гость

18:43:30 02-12-2023

Пролетарий (11:05:40 02-12-2023) Все такие умные, критикуют, возмущаются.. Ни кто из вас види... Ага, пахали на износ, но только последние два месяца и то работяги, в полторы "заводских" смены.

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Михаил

11:11:38 03-12-2023

А там канализацию с водопроводом нигде не забыли проложить?

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