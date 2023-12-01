Трамваи и троллейбусы не будут ходить с 21:00 по мосту на Новом рынке в Барнауле
Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ — там будут подключать контактную сеть со стороны улицы Кулагина
01 декабря 2023, 18:23, ИА Амител
С 21:00 в Барнауле не будут ходить трамвайные маршруты № 1, 7 и троллейбусы № 1, 6, 7. Как сообщает пресс-центр мэрии, это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ – для них потребуется отключить питание контактной сети в районе путепровода на проспекте Ленина.
В это время к ней будут подключать контактную сеть со стороны улицы Кулагина – в дальнейшем это позволит запустить движение трамваев по маршрутам № 3 и 4.
Кроме того, для проведения работ будет перекрыто движение двух полос проезжей части моста по направлению к Дому быта. Специалисты считают, что справятся с подключением ночью, а движение трамваев по маршрутам № 3 и № 4 планируется запустить с 2 декабря.
18:54:31 01-12-2023
Сразу это нельзя было сделать? Пусть на день позже открыли бы мост, но без таких вот "мелочных" доделок.
20:37:02 01-12-2023
Гость (18:54:31 01-12-2023) Сразу это нельзя было сделать? Пусть на день позже открыли б... А мост-то тут при чем? Мост вовремя запустили. Что в это время делал Горэлектротранс - это вопрос!
20:44:52 01-12-2023
Хорошая традиция
22:59:14 01-12-2023
виновные в этом разгильдяйстве будут наказаны? или опять наградят???
23:39:45 01-12-2023
Это такие мелочи. По мосту все едет, и это здОрово!
01:29:22 02-12-2023
Главное-вовремя сообщить! В 18.54 еслиф чё...
09:31:03 02-12-2023
Пора давно подумать - уже давно назрела необходимость ещё одной дороги в центр и возможно ещё одного моста . Город растёт и машин прибавляется с каждым годом - это заметно когда каждый день ездишь по городу.
11:05:40 02-12-2023
Все такие умные, критикуют, возмущаются.. Ни кто из вас видимо никогда не работал и не сталкивался со сжатыми сроками, когда пашешь на износ , чтобы хоть как то успеть. Сами же все работяги,так проявите уважение к тем работягам, что трудились и трудятся на этом мосту
18:43:30 02-12-2023
Пролетарий (11:05:40 02-12-2023) Все такие умные, критикуют, возмущаются.. Ни кто из вас види... Ага, пахали на износ, но только последние два месяца и то работяги, в полторы "заводских" смены.
11:11:38 03-12-2023
А там канализацию с водопроводом нигде не забыли проложить?