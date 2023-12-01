Трамваи и троллейбусы не будут ходить с 21:00 по мосту на Новом рынке в Барнауле

Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ — там будут подключать контактную сеть со стороны улицы Кулагина

01 декабря 2023, 18:23, ИА Амител

Трамвай / Фото: amic.ru

С 21:00 в Барнауле не будут ходить трамвайные маршруты № 1, 7 и троллейбусы № 1, 6, 7. Как сообщает пресс-центр мэрии, это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ – для них потребуется отключить питание контактной сети в районе путепровода на проспекте Ленина.

В это время к ней будут подключать контактную сеть со стороны улицы Кулагина – в дальнейшем это позволит запустить движение трамваев по маршрутам № 3 и 4.

Кроме того, для проведения работ будет перекрыто движение двух полос проезжей части моста по направлению к Дому быта. Специалисты считают, что справятся с подключением ночью, а движение трамваев по маршрутам № 3 и № 4 планируется запустить с 2 декабря.