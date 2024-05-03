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Требования к тонировке машин хотят смягчить в России

Авторы инициативы подчеркнули полезные свойства пленки на стекле

03 мая 2024, 08:48, ИА Амител

Автомобили / Фото: pxhere.com
Автомобили / Фото: pxhere.com

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет на рассмотрение законопроект о снижении требований к тонировке автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно ГОСТу, светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол автомобиля должно быть не менее 70%. Если требования не выполняются, водителя могут оштрафовать на 500 рублей. В законопроекте предлагают не штрафовать, если светопропускание боковых стекол не менее 50%.

Как отмечает Нилов в пояснительной записке, тонировка автомобиля защищает от прямых солнечных лучей, ослепления водителя и перегрева салона. Многие в целях экономии не используют кондиционер в автомобиле, что негативно сказывается на самочувствии водителей.

Законопроекты Авто

Комментарии 9

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Гость

08:54:14 03-05-2024

Вообще когда продвигали закон о запрете тонировки одной из основных причин была борьба с терроризмом.
Для оценки эффективности нужны цифры сколько террористов за эти годы поймано, благодаря не тонированным стёклам

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гость

09:19:50 03-05-2024

Вообще у нас автоваз использует стекло с изменяющейся светопропускной способностью, судя по ценнику. Есть такие стекла их и разрешить,без вариантов. А ну да, будет как с ксеноном , ушлепки понаклеят , понаставят , а слепят по настоящему рэнж роверы, БМВ и китайские новые машины, там световые приборы совсем не соответствуют нормам РФ!

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Гость

09:33:43 03-05-2024

БРЕД! столько безумно з0атонированных катается..................и никому до этого дела!

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Гость

09:49:01 03-05-2024

Все уже давным-давно давно растонировались. Сейчас только калиброванные идиоты с тонировкой ездят. Это уже признак ментального нездоровья.

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гость

10:22:10 03-05-2024

советник по правам ветеранов прав - нечего дедушкам под жарким солнцем ездить, пусть под пленкой катаются

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Лея

20:26:07 03-05-2024

гость (10:22:10 03-05-2024) советник по правам ветеранов прав - нечего дедушкам под жарк... кондиционер такое слово слышал* ну вот поизучай и своей девушке расскажи

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Гость

11:09:31 03-05-2024

Чтобы похуже было видно, кто внутри машины депутата

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Лея

20:26:59 03-05-2024

Гость (11:09:31 03-05-2024) Чтобы похуже было видно, кто внутри машины депутата... что мы вам покоя-то не даем? занимайся своей жизнью, детьми, заработком и не лезь к нам

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Лея

20:24:50 03-05-2024

это только проект, его уже пытаются втащить на моей памяти раз пятый, но нет, нормальных людей больше и проект НЕ проходит. И на этот раз не пройдет

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