Требования к тонировке машин хотят смягчить в России

Авторы инициативы подчеркнули полезные свойства пленки на стекле

03 мая 2024, 08:48, ИА Амител

Автомобили / Фото: pxhere.com

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет на рассмотрение законопроект о снижении требований к тонировке автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно ГОСТу, светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол автомобиля должно быть не менее 70%. Если требования не выполняются, водителя могут оштрафовать на 500 рублей. В законопроекте предлагают не штрафовать, если светопропускание боковых стекол не менее 50%.

Как отмечает Нилов в пояснительной записке, тонировка автомобиля защищает от прямых солнечных лучей, ослепления водителя и перегрева салона. Многие в целях экономии не используют кондиционер в автомобиле, что негативно сказывается на самочувствии водителей.