Требования к тонировке машин хотят смягчить в России
Авторы инициативы подчеркнули полезные свойства пленки на стекле
03 мая 2024, 08:48, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет на рассмотрение законопроект о снижении требований к тонировке автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно ГОСТу, светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол автомобиля должно быть не менее 70%. Если требования не выполняются, водителя могут оштрафовать на 500 рублей. В законопроекте предлагают не штрафовать, если светопропускание боковых стекол не менее 50%.
Как отмечает Нилов в пояснительной записке, тонировка автомобиля защищает от прямых солнечных лучей, ослепления водителя и перегрева салона. Многие в целях экономии не используют кондиционер в автомобиле, что негативно сказывается на самочувствии водителей.
08:54:14 03-05-2024
Вообще когда продвигали закон о запрете тонировки одной из основных причин была борьба с терроризмом.
Для оценки эффективности нужны цифры сколько террористов за эти годы поймано, благодаря не тонированным стёклам
09:19:50 03-05-2024
Вообще у нас автоваз использует стекло с изменяющейся светопропускной способностью, судя по ценнику. Есть такие стекла их и разрешить,без вариантов. А ну да, будет как с ксеноном , ушлепки понаклеят , понаставят , а слепят по настоящему рэнж роверы, БМВ и китайские новые машины, там световые приборы совсем не соответствуют нормам РФ!
09:33:43 03-05-2024
БРЕД! столько безумно з0атонированных катается..................и никому до этого дела!
09:49:01 03-05-2024
Все уже давным-давно давно растонировались. Сейчас только калиброванные идиоты с тонировкой ездят. Это уже признак ментального нездоровья.
10:22:10 03-05-2024
советник по правам ветеранов прав - нечего дедушкам под жарким солнцем ездить, пусть под пленкой катаются
20:26:07 03-05-2024
гость (10:22:10 03-05-2024) советник по правам ветеранов прав - нечего дедушкам под жарк... кондиционер такое слово слышал* ну вот поизучай и своей девушке расскажи
11:09:31 03-05-2024
Чтобы похуже было видно, кто внутри машины депутата
20:26:59 03-05-2024
Гость (11:09:31 03-05-2024) Чтобы похуже было видно, кто внутри машины депутата... что мы вам покоя-то не даем? занимайся своей жизнью, детьми, заработком и не лезь к нам
20:24:50 03-05-2024
это только проект, его уже пытаются втащить на моей памяти раз пятый, но нет, нормальных людей больше и проект НЕ проходит. И на этот раз не пройдет