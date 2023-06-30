Улицу в центре Барнаула перекроют до осени
Из-за этого изменится маршрут автобуса № 41
30 июня 2023, 10:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Участок улицы Папанинцев от переулка Ядринцева до здания № 192 полностью перекроют в Барнауле. Ограничение движения будет действовать с 08:00 10 июля до 20:00 часов 20 сентября.
Перекрытие необходимо для проведения работ на теплосетях.
Из-за ограничений изменится маршрут автобусов № 41. С обновленной схемой движения можно ознакомиться по ссылке.
Водителей просят быть внимательными и аккуратными, а также советуют заранее выбирать пути объезда.
11:58:37 30-06-2023
И так 41-мартшрут самостийно периодически и СИСТЕМАТИЧЕСКИ (!) меняет маршрут из-за пробок, причем абсолютно ни у кого не спрашивая!
15:41:05 30-06-2023
а теперь ему вообще скажут - езжай как хочешь...