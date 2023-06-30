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Улицу в центре Барнаула перекроют до осени

Из-за этого изменится маршрут автобуса № 41

30 июня 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Участок улицы Папанинцев от переулка Ядринцева до здания № 192 полностью перекроют в Барнауле. Ограничение движения будет действовать с 08:00 10 июля до 20:00 часов 20 сентября.

Перекрытие необходимо для проведения работ на теплосетях.

Из-за ограничений изменится маршрут автобусов № 41. С обновленной схемой движения можно ознакомиться по ссылке.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными, а также советуют заранее выбирать пути объезда.

Барнаул

Комментарии 2

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Гость

11:58:37 30-06-2023

И так 41-мартшрут самостийно периодически и СИСТЕМАТИЧЕСКИ (!) меняет маршрут из-за пробок, причем абсолютно ни у кого не спрашивая!

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Гость

15:41:05 30-06-2023

а теперь ему вообще скажут - езжай как хочешь...

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