Улицу в центре Барнаула перекроют до осени

Из-за этого изменится маршрут автобуса № 41

30 июня 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Участок улицы Папанинцев от переулка Ядринцева до здания № 192 полностью перекроют в Барнауле. Ограничение движения будет действовать с 08:00 10 июля до 20:00 часов 20 сентября.

Перекрытие необходимо для проведения работ на теплосетях.

Из-за ограничений изменится маршрут автобусов № 41. С обновленной схемой движения можно ознакомиться по ссылке.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными, а также советуют заранее выбирать пути объезда.