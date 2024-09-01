Умер актер из сериала "Мухтар" Георгий Малявский

Ему было 77 лет

01 сентября 2024, 19:31, ИА Амител

Георгий Малявский / Кадр из сериала "Дела житейские - 4"

Ушел из жизни советский и белорусский актер театра и кино Георгий Малявский. Об этом стало известно из его профиля на сайте "Кино-театр.ру".

Согласно информации портала, актер скончался 31 августа в Минске. Причины его смерти не разглашаются.

Георгий Малявский родился 16 октября 1946 года в Минске. В 1970 году он окончил актерский факультет Белорусского театрально-художественного института и был принят на работу в Могилевский областной драматический театр в Бобруйске. С 1971 по 2020 год актер служил в Белорусском государственном академическом театре имени Я. Купалы.

Помимо работы в театре, Малявский снимался в кино. На его счету около 30 работ. Одними из самых известных являются его роли в сериалах "Мухтар. Новый след" и "Чернобыль" (2022).