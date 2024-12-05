Услуги в МФЦ смогут получать россияне без паспорта

Такой сервис обслуживания будут внедрять в стране постепенно

05 декабря 2024, 14:50, ИА Амител

Российский паспорт / Фото: amic.ru

В России запустили сервис обслуживания в МФЦ по биометрии без предъявления паспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

"Челябинская область стала первым регионом, где запустился сервис обслуживания в МФЦ без необходимости предъявления паспорта. До конца года аналогичный проект появится в Липецкой и Ленинградской областях. По итогам пилота будем масштабировать сервис и на другие регионы страны", – заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Посетителю для подтверждения личности будет достаточно посмотреть в камеру на автоматизированном рабочем месте сотрудника МФЦ. После идентификации сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги. Такое нововведение увеличит скорость обслуживания, а также сделает получение услуг проще.

При этом гражданам напоминают, что использование биометрии добровольное и является дополнением к уже существующим способам обслуживания.

Новый способ обслуживания будет доступен тем, кто зарегистрировал подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС). Ее можно сдать очно в 12 тыс. банков по всей России. Своими данными может управлять каждый пользователь системы на портале "Госуслуги": там можно проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку, а также удалить образец.