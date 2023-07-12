В России стая бездомных собак напала на семилетнюю девочку

Следователи возбудили уголовное дело

12 июля 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В Углегорске (Сахалин) стая бездомных собак напала на семилетнюю девочку, пишет ТАСС.

Пострадавшую спасли прохожие. Ее увезли в больницу с рваными ранами ног, промежности и ягодиц.

Прокуратура региона проводит проверку, в ходе которой оценят действия должностных лиц. Следователи тем временем возбудили уголовное дело по статье "Халатность".

Ранее в Алтайском крае владелицу собаки через суд заставили выплатить компенсацию морального вреда. Ее питомец набросился на ребенка, когда он проходил мимо одного из домов.