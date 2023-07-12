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В России стая бездомных собак напала на семилетнюю девочку

Следователи возбудили уголовное дело

12 июля 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Углегорске (Сахалин) стая бездомных собак напала на семилетнюю девочку, пишет ТАСС.

Пострадавшую спасли прохожие. Ее увезли в больницу с рваными ранами ног, промежности и ягодиц.

Прокуратура региона проводит проверку, в ходе которой оценят действия должностных лиц. Следователи тем временем возбудили уголовное дело по статье "Халатность".

Ранее в Алтайском крае владелицу собаки через суд заставили выплатить компенсацию морального вреда. Ее питомец набросился на ребенка, когда он проходил мимо одного из домов.

Комментарии 9

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Живодёр

14:39:34 12-07-2023

Шиза,вперёд! Девочка сама виновата,первая напала,руками махала!....

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Гость

15:35:13 12-07-2023

Сколько ещё детей должно пострадать, чтобы был принят адекватный закон.

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Гость

16:21:07 12-07-2023

Гость (15:35:13 12-07-2023) Сколько ещё детей должно пострадать, чтобы был принят адеква... Желаю всем, кто минусует этот комментарий повстречаться со сворой одичавших собак. Чтоб ума у вас прибавилось.

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Гость

16:11:30 12-07-2023

Злая девочка напала на собак, которые итак живут в глуши, считай что в ссылке!

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Гость

16:19:03 12-07-2023

Сейчас зоошизики опять будут уверять, что это МЫ - жестокие, а они гуманные. Конечно, ребенка им не жалко, а собак - жалко. Вот пока САМИ защитнички собак не окажутся в их пасти, до них не дойдет простая истина - собак без сопровождения хозяина не должно быть на улицах городов. Всех их нужно отлавливать в обязательном порядке.

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Гость

16:20:01 12-07-2023

О, зоошизики уже активизировались и начали минусовать. Сколько минусов, столько идиотов среди комментаторов. Давайте, посчитаем вас.

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Гость

21:19:29 12-07-2023

Очередной вброс, комментировать нечего. У живодеров бешенство.

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Гость

12:41:03 13-07-2023

Гость (21:19:29 12-07-2023) Очередной вброс, комментировать нечего. У живодеров бешенст... Это у вас бешенство, если для вас новость о том, что ребенка истерзали собаки - вброс. Живодер здесь ты!

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Гость

11:01:29 14-07-2023

Гость (12:41:03 13-07-2023) Это у вас бешенство, если для вас новость о том, что ребенка... А ты уверена, что это правда? журналисты наврут, не дорого возьмут. Их только рейтинги интересуют, а для этого резонанс нужен. А вам поорать был бы повод.

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