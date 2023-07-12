В России стая бездомных собак напала на семилетнюю девочку
Следователи возбудили уголовное дело
12 июля 2023, 13:30, ИА Амител
Фото: pixabay.com
В Углегорске (Сахалин) стая бездомных собак напала на семилетнюю девочку, пишет ТАСС.
Пострадавшую спасли прохожие. Ее увезли в больницу с рваными ранами ног, промежности и ягодиц.
Прокуратура региона проводит проверку, в ходе которой оценят действия должностных лиц. Следователи тем временем возбудили уголовное дело по статье "Халатность".
Ранее в Алтайском крае владелицу собаки через суд заставили выплатить компенсацию морального вреда. Ее питомец набросился на ребенка, когда он проходил мимо одного из домов.
14:39:34 12-07-2023
Шиза,вперёд! Девочка сама виновата,первая напала,руками махала!....
15:35:13 12-07-2023
Сколько ещё детей должно пострадать, чтобы был принят адекватный закон.
16:21:07 12-07-2023
Гость (15:35:13 12-07-2023) Сколько ещё детей должно пострадать, чтобы был принят адеква... Желаю всем, кто минусует этот комментарий повстречаться со сворой одичавших собак. Чтоб ума у вас прибавилось.
16:11:30 12-07-2023
Злая девочка напала на собак, которые итак живут в глуши, считай что в ссылке!
16:19:03 12-07-2023
Сейчас зоошизики опять будут уверять, что это МЫ - жестокие, а они гуманные. Конечно, ребенка им не жалко, а собак - жалко. Вот пока САМИ защитнички собак не окажутся в их пасти, до них не дойдет простая истина - собак без сопровождения хозяина не должно быть на улицах городов. Всех их нужно отлавливать в обязательном порядке.
16:20:01 12-07-2023
О, зоошизики уже активизировались и начали минусовать. Сколько минусов, столько идиотов среди комментаторов. Давайте, посчитаем вас.
21:19:29 12-07-2023
Очередной вброс, комментировать нечего. У живодеров бешенство.
12:41:03 13-07-2023
Гость (21:19:29 12-07-2023) Очередной вброс, комментировать нечего. У живодеров бешенст... Это у вас бешенство, если для вас новость о том, что ребенка истерзали собаки - вброс. Живодер здесь ты!
11:01:29 14-07-2023
Гость (12:41:03 13-07-2023) Это у вас бешенство, если для вас новость о том, что ребенка... А ты уверена, что это правда? журналисты наврут, не дорого возьмут. Их только рейтинги интересуют, а для этого резонанс нужен. А вам поорать был бы повод.