В Алтайском крае начали ремонтировать дороги на Казахстан

Речь идет о трассах А-322 — Горняк — Староалейское и Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан

01 мая 2024, 07:15, ИА Амител

Строительство дороги / Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае дорожники приступили к ремонту региональных трасс, ведущих в Казахстан, сообщили в Министерстве транспорта.

Так, на трассе А-322 – Горняк – Староалейское (соединяет международные дороги в направлении Казахстана) приведут в нормативное состояние еще 10 км, как и в 2023-м. Работы пройдут по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Локтевском районе.

Бригада Юго-Западного ДСУ уже снимает старое дорожное полотно, формирует профиль основания и укрепляет его. Затем приступят к устройству новой проезжей части, а также укрепят обочины и починят примыкания к дороге.

Кроме того, в Третьяковском районе начали делать приграничную дорогу Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан. По плану здесь починят около 2 км трассы.

Помимо проезжей части, на участке сделают тротуары, парковку, освещение и площадку для арестованных авто. Стоимость работ – 138 млн рублей.