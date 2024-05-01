В Алтайском крае определили лучших медицинских работников

27 медиков представят регион на всероссийском этапе конкурса

01 мая 2024, 17:28, ИА Амител

Врач в халате / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае определили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса врачей, специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, лауреатами в 28 номинациях стали 57 специалистов. Они получат дипломы и денежную премию, а 27 победителей представят регион в финале конкурса.

Лучшим анестезиологом-реаниматологом стал врач барнаульской горбольницы № 5 Евгений Коростелев. Лучшим акушером-гинекологом – Ольга Колядо, работающая в краевом клиническом перинатальном центре. Ее коллега, врач УЗИ Светлана Черданцева, заняла первое место в номинации "Лучший врач по диагностическим исследованиям".

Лучшим педиатром стала врач барнаульской детской поликлиники № 9 Елена Романенко, а лучшим врачом скорой – старший врач Станции скорой медицинской помощи Барнаула Сергей Андрухов. Лучшим хирургом признали Светлану Доронину из краевой клинической больницы скорой помощи, а среди терапевтов победила Анастасия Таранникова из горбольницы № 8.