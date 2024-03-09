В Алтайском крае подросла заболеваемость ОРВИ
За неделю в регионе выявили более 20 тысяч случаев заболевания
09 марта 2024, 19:51, ИА Амител
Заболевший ОРВИ / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае за предыдущую неделю подросла заболеваемость ОРВИ, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
"С 26 февраля по 3 марта зарегистрировано 20,1 тыс. случаев заболевания ОРВИ", – рассказали в ведомстве.
Для сравнения: за неделю до этого было выявлено 19,8 тыс. заражений.
Ранее врач-оториноларинголог Владимир Зайцев призвал не дышать над паром или горячей картошкой во время ОРВИ.
20:03:11 09-03-2024
Самый эффективный способ-закрыть школы на карантин. Поверьте,заболеваемость снизится сразу.
20:16:15 09-03-2024
Ага... ОРВИ
10:07:26 10-03-2024
У многих ОРВИ и без температуры. Вот у моего ребёнка так и в их классе у многих . Что за простуда,вроде и витамины ему давала и овощи ,фрукты . Вот так следи не следи,а какая зараза. Может быть и надо было школу на карантин закрыть. А ведь до сих пор они учатся и больные и нет.