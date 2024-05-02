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На дорогах Алтайского края с конца апреля 73 человека пострадали и 4 погибли

Также выявили 8277 нарушений ПДД

02 мая 2024, 12:15, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com
Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае с 22 апреля по 1 мая произошло 65 ДТП, в которых 4 человека погибли и 73 получили ранения, в том числе 11 детей, сообщили в ГИБДД.

Основными причинами аварий стали нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоблюдение очередности проезда и несоответствие скорости условиям движения.

Также выявили 8277 нарушений правил дорожного движения. 209 водителей при этом были пьяны, а 40 из них сели за руль в таком виде повторно.

ДТП Алтайский край

Комментарии 1

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Гость

12:46:00 02-05-2024

Местами дороги пропали, на трассе 321 Кулунда - Барнаул во вторник наблюдал машины которые в ямах колоса пробили, причем там ямы такие что не объехать. Ну и наблюдал как на эти убитые дороги разметку наносили, лучше бы асфальт на эти деньги положили хоть ямочным ремонтом.

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