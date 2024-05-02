На дорогах Алтайского края с конца апреля 73 человека пострадали и 4 погибли

Также выявили 8277 нарушений ПДД

02 мая 2024, 12:15, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае с 22 апреля по 1 мая произошло 65 ДТП, в которых 4 человека погибли и 73 получили ранения, в том числе 11 детей, сообщили в ГИБДД.

Основными причинами аварий стали нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоблюдение очередности проезда и несоответствие скорости условиям движения.

Также выявили 8277 нарушений правил дорожного движения. 209 водителей при этом были пьяны, а 40 из них сели за руль в таком виде повторно.