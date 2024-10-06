В Алтайском крае снизилось число пострадавших от клещей

С конца марта эти членистоногие покусали почти семь тысяч человек

06 октября 2024, 08:00, ИА Амител

Клещ / Источник фото: unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 60 жителей Алтайского края, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Для сравнения: неделей ранее с жалобами на их укусы в поликлиники обратилось 103 человека.

Всего с конца марта эти членистоногие покусали 6890 человек, среди них 1766 детей.

"В Барнауле с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 2243 пострадавших от присасывания клещей, в том числе 373 ребенка", – отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что чаще всего жители подхватывают клещей на природе и в окрестностях сел.

Также указали, что в крае начался спад активности клещей рода Дермацентор – переносчиков возбудителей клещевого тифа. Однако в теплую сухую погоду на одиночных особей можно наткнуться и в октябре.