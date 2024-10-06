В Алтайском крае снизилось число пострадавших от клещей
С конца марта эти членистоногие покусали почти семь тысяч человек
06 октября 2024, 08:00, ИА Амител
За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 60 жителей Алтайского края, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Для сравнения: неделей ранее с жалобами на их укусы в поликлиники обратилось 103 человека.
Всего с конца марта эти членистоногие покусали 6890 человек, среди них 1766 детей.
"В Барнауле с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 2243 пострадавших от присасывания клещей, в том числе 373 ребенка", – отметили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве подчеркнули, что чаще всего жители подхватывают клещей на природе и в окрестностях сел.
Также указали, что в крае начался спад активности клещей рода Дермацентор – переносчиков возбудителей клещевого тифа. Однако в теплую сухую погоду на одиночных особей можно наткнуться и в октябре.
08:56:13 06-10-2024
Уф! Все! Кусаться больше не будут...