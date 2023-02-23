В Барнауле 23 февраля возложили цветы на Мемориале Славы
В мероприятии поучаствовал Виктор Томенко и другие чиновники
23 февраля 2023, 15:00, ИА Амител
В Барнауле 23 февраля, в День защитника Отечества, состоялось возложение цветов на Мемориале Славы. Об этом сообщили в правительстве Алтайского края.
В мероприятии участвовали губернатор Виктор Томенко, спикер АКЗС Александр Романенко, мэр Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич. Также на церемонии были представители органов власти всех уровней и общественных организаций региона.
"Сегодня, в День защитника Отечества, возложил цветы к Мемориалу Славы. От жителей Алтайского края с огромным чувством благодарности ко всем поколениям защитников нашей Родины", – написал Виктор Томенко во "ВКонтакте".
Напомним, Томенко сегодня поздравил с 23 Февраля жителей Алтайского края.
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