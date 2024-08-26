В Барнауле 75% многоквартирных домов получили акты готовности к отопительному сезону

Паспорта готовности выдали всем 32 муниципальным котельным

26 августа 2024, 13:00, ИА Амител

Радиатор / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле по состоянию на 21 августа 75% многоквартирных домов получили акты готовности к отопительному сезону, сообщили в мэрии.

Отмечается, что из 321 здания образовательных организаций акты готовности получили уже 299, а также 97 из 143 медучреждений.

Кроме того, паспорта готовности выдали всем 32 муниципальным котельным.

Ранее мэр Вячеслав Франк поручил держать на особом контроле получение паспортов готовности к отопительному сезону.