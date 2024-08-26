В Барнауле 75% многоквартирных домов получили акты готовности к отопительному сезону
Паспорта готовности выдали всем 32 муниципальным котельным
26 августа 2024, 13:00, ИА Амител
Радиатор / Источник фото: unsplash.com
В Барнауле по состоянию на 21 августа 75% многоквартирных домов получили акты готовности к отопительному сезону, сообщили в мэрии.
Отмечается, что из 321 здания образовательных организаций акты готовности получили уже 299, а также 97 из 143 медучреждений.
Кроме того, паспорта готовности выдали всем 32 муниципальным котельным.
Ранее мэр Вячеслав Франк поручил держать на особом контроле получение паспортов готовности к отопительному сезону.
Читайте также в сюжете: Отопительный сезон на Алтае
Комментарии 0