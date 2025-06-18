В Барнауле ищут подрядчика, который спроектирует шестиэтажное здание Госархива

По предварительным данным, его общую площадь оценивают в 6,6 тысячи квадратных метров

18 июня 2025, 12:41, ИА Амител

Стройка / Фото: amic.ru

Шестиэтажное здание Государственного архива Алтайского края планируют построить в Барнауле. Для этого КГКУ "Единый стройзаказчик" ищет подрядчика, который подготовит проектную документацию и выполнит инженерные изыскания. Соответствующий лот разместили на портале ЕИС "Закупки".

Согласно документам, строение планируют возвести по адресу ул. Карагандинская, 4. По предварительным данным, площадь его архивохранилищ составит не менее 3,5 тыс. кв. м, а общую площадь здания оценивают в 6,6 тыс. кв. м. Такой объем позволит разместить как минимум два миллиона единиц хранения.

Проект должен включать в себя организацию пешеходных и транспортных связей, доступ в здание для маломобильных групп населения, благоустройство и озеленение, установку малых архитектурных форм, а также ограждение территории. Кроме того, необходимо разработать интерьеры помещений первого этажа: холла, читального и выставочного залов, конференц-зала, комнаты приема граждан и мемориальной комнаты. На остальных уровнях планируют разместить в основном архивохранилища и кабинеты сотрудников.

При этом архитектурные и планировочные решения предстоит согласовывать с Минкультуры Алтайского края и госзаказчиком. Цветовую гамму фасадов должен одобрить комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула.

Подготовить проектную документацию подрядчику нужно не более чем за 460 дней с момента подписания договора.

Исполнителю контракта готовы заплатить до 24,8 млн рублей. Средства выделят из краевого бюджета.