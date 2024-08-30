В Барнауле изменятся 17 маршрутов общественного транспорта в День города. Как именно?

Движение ограничат в старой части города и в районе Нового моста

30 августа 2024, 17:33, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта в Барнауле

В Барнауле во время проведения празднования Дня города изменится движение общественного транспорта в связи с перекрытиями нескольких участков дорог, сообщает мэрия.

Какие маршруты изменятся:

по маршруту № 40, при движении на конечный остановочный пункт "Микрорайон Затон": пр. Красноармейский – ул. Мамонтова – Новый мост, далее – по маршруту, в обратном направлении – без изменений;

по маршруту № 78, при движении на конечный остановочный пункт "Оптово-розничный рынок": Новый мост – ул. Мамонтова – пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршруту; в обратном направлении: пр. Ленина – ул. Пушкина – пр. Красноармейский – ул. Мамонтова – Новый мост, далее по маршруту;

по маршрутам №112, 112т, при движении на конечный остановочный пункт ЛДП "Спартак-2": Новый мост – ул. Мамонтова – пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Социалистический; в обратном направлении: пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Красноармейский – ул. Мамонтова – Новый мост, далее – по маршрутам;

по маршрутам № 1, 10, 25, 27, 35, 47, 53, 110, 144, при движении в сторону пл. им. В.Н. Баварина: пр. Ленина – ул. Пушкина – пр. Социалистический – ЛДП "Спартак-2"; в обратном направлении: ЛДП "Спартак-2" – пр. Социалистический – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршрутам;

по маршруту № 57, при движении на конечный остановочный пункт ЛДП "Спартак-2": пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Социалистический; в обратном направлении – без изменений;

по троллейбусным маршрутам №1, 7, при движении с конечных остановочных пунктов "Стадион", "Улица Взлетная": пр. Ленина – пр. Строителей – пл. Победы; в обратном направлении: пл. Победы – пр. Строителей – пр. Ленина, далее по маршруту;

по маршруту № 6, при движении на конечный остановочный пункт "Элеватор": ул. Георгия Исакова – четная сторона ул. Островского – ул. Юрина – нечетная сторона ул. Островского – ул. Антона Петрова, далее – по маршруту; в обратном направлении: ул. Антона Петрова – нечетная сторона ул. Островского – ул. Юрина – четная сторона ул. Островского – ул. Георгия Исакова, далее – по маршруту.

Какие дороги перекроют:

правоповоротный съезд с Нового моста к площади им. В.Н. Баварина с 15:00 до 18:00 час. 31.08.2024;

правоповоротный съезд с автомобильной дороги, ведущей от ул. Мамонтова к Новому мосту, к площади им. В.Н. Баварина, с 15:00 до 18:00 час. 31.08.2024;

проезжую часть пр. Социалистического, от ул. Молодежной до ул. Мерзликина, до 14:00 час. 01.09.2024;

проезжую часть ул. Мерзликина, от пр. Социалистического до пер. Геблера, с 08:00 час. 31.08.2024 до 14:00 час. 01.09.2024;

четную и нечетную проезжие части пр. Ленина, от ул. Ползунова до площади им. В.Н. Баварина, с 15:00 до 18:00 час. 31.08.2024;

проезжую часть автомобильной дороги, ведущей от ул. Максима Горького до площади им. В.Н. Баварина, с 15.00 до 18.00 час. 31.08.2024;

проезжую часть ул. Мамонтова, от площади им. В.Н. Баварина до поворота на конечный пункт общественного транспорта "Спартак-2", с 15:00 до 18:00 час. 31.08.2024;

проезжую часть ул. Георгия Исакова, от четной стороны ул. Островского до нечетной стороны ул. Островского, с 14:00 до 22:30 час. 31.08.2024;

проезжую часть ул. Водников, от здания № 12 до дома № 15, в микрорайоне Затон с 15:30 до 17:00 час. 30.08.2024;

проезжую часть ул. Первомайской, от дома № 56 по ул. Мамонтова до дома №30 по ул. Олимпийской, в с. Власиха с 19:00 до 21:30 час. 30.08.2024;

проезжую часть проезда от здания № 14а к. 2 по ул. Новосибирской до дома № 16в по ул. Новосибирской в микрорайоне Новосиликатный с 19:00 до 22:00 час. 30.08.2024;

проезжую часть площади им. 5-й Гвардейской Городокской стрелковой дивизии, от ул. 5-й Западной до ул. 80-й Гвардейской Дивизии, с 13:00 час. 30.08.2024 до 14:00 час. 01.09.2024.