В Барнауле очистили берег Оби у Правобережного тракта
В акции участвовали студенты алтайского "политеха"
16 июня 2023, 16:00, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнауле 15 июня прошел экологический субботник на берегу Оби в районе Правобережного тракта по дороге к гипермаркету "Леруа Мерлен", сообщили в мэрии.
В акции участвовали студенты кафедры инженерной экологии АлтГТУ, которые также являются участниками экопроекта "Деревья будущего".
"Мы призываем барнаульцев бережнее относиться к природе города, в частности к водоохранным зонам, ведь весомая часть мусора попадает в воду, что нарушает экосистему водных объектов, потому что большинство отходов не биоразлагаемые", – пояснили организаторы.
04:29:25 17-06-2023
Хорошее дело. Вот что-то на Пивоварке так никто и не появился. Что почистить должны были непонятно. Самое главное деньги на это выделили. А теперь жильцы виноваты будут, что всё загадили.