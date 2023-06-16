В Барнауле очистили берег Оби у Правобережного тракта

В акции участвовали студенты алтайского "политеха"

16 июня 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле 15 июня прошел экологический субботник на берегу Оби в районе Правобережного тракта по дороге к гипермаркету "Леруа Мерлен", сообщили в мэрии.

В акции участвовали студенты кафедры инженерной экологии АлтГТУ, которые также являются участниками экопроекта "Деревья будущего".