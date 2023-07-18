В Барнауле ограничат движение транспорта из-за открытия "Шукшинских дней "

Для проезда перекроют два участка

18 июля 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

18 июля в Барнауле состоится открытие Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае", из-за чего на двух участках дорог введут ограничения.

Как сообщили в мэрии, с 11:00 до 15:00 закроют движение автомобилей по улицам Юрина (от Попова до Кавалерийской) и улице Шукшина (от Георгия Исакова до Юрина).

Автомобилистов просят быть внимательными при проезде этих участков и по возможности заранее выбирать объезд.

Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" пройдет в Алтайском крае с 18 по 22 июля. Ознакомиться с расписанием мероприятий и узнать, какие звезды посетят праздник, можно в нашем материале.