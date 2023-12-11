В Барнауле отключат свет на улице Малахова ночью 12 декабря
Отключение необходимо в связи с проведением аварийно-восстановительных работ
11 декабря 2023, 18:06, ИА Амител
В Барнауле отключат линии наружного освещения на участке по улице Малахова, сообщает мэрия.
"В ночное время с 11.12.2023 по 12.12.2023 будет осуществлено отключение наружного освещения на участке улицы Малахова – от улицы Петра Сухова до улицы Юрина", – говорится в сообщении.
Отключение необходимо в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях теплоснабжения на пересечении улиц Малахова и Петра Сухова.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанном участке. В частности, пешеходам следует переходить дорогу только по переходам и только после того, как автомобили полностью остановятся, а водителям необходимо заранее снижать скорость при подъезде к переходам.
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