В Барнауле отключат свет на улице Малахова ночью 12 декабря

Отключение необходимо в связи с проведением аварийно-восстановительных работ

11 декабря 2023, 18:06, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле отключат линии наружного освещения на участке по улице Малахова, сообщает мэрия.

"В ночное время с 11.12.2023 по 12.12.2023 будет осуществлено отключение наружного освещения на участке улицы Малахова – от улицы Петра Сухова до улицы Юрина", – говорится в сообщении.

Отключение необходимо в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях теплоснабжения на пересечении улиц Малахова и Петра Сухова.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанном участке. В частности, пешеходам следует переходить дорогу только по переходам и только после того, как автомобили полностью остановятся, а водителям необходимо заранее снижать скорость при подъезде к переходам.