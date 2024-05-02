В Барнауле пенсионерка перевела мошенникам 4 млн рублей

Полицейские возбудили уголовное дело

02 мая 2024, 11:14, ИА Амител

10-рублевые монеты / Фото: unsplash.com

В Барнауле 60-летняя женщина перевела мошенникам более 4 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщине позвонил якобы сотрудник судебного органа и сказал, что ею заинтересовались силовики из-за утечки ее персональных данных. Незнакомец отметил, что вскоре с ней свяжется соответствующий сотрудник и скажет, что делать дальше.

В итоге женщина набрала кредитов в банке (в том числе под залог квартиры) и переводила злоумышленникам деньги в банкомате.

Вскоре пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.