В Барнауле пенсионерка перевела мошенникам 4 млн рублей
Полицейские возбудили уголовное дело
02 мая 2024, 11:14, ИА Амител
10-рублевые монеты / Фото: unsplash.com
В Барнауле 60-летняя женщина перевела мошенникам более 4 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.
Женщине позвонил якобы сотрудник судебного органа и сказал, что ею заинтересовались силовики из-за утечки ее персональных данных. Незнакомец отметил, что вскоре с ней свяжется соответствующий сотрудник и скажет, что делать дальше.
В итоге женщина набрала кредитов в банке (в том числе под залог квартиры) и переводила злоумышленникам деньги в банкомате.
Вскоре пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
11:28:37 02-05-2024
А бабуля не промах. Видать есть чего скрывать, если так труханула за свои персональные данные, что готова была отдать 4 ляма за молчание)))
11:46:52 02-05-2024
Гость (11:28:37 02-05-2024) А бабуля не промах. Видать есть чего скрывать, если так трух... ей, наверное, "силовики" объяснили, что мошенники могут взять кредит на ее имя, а выплачивать всю жизнь будет она.
11:35:58 02-05-2024
Жесть. Такой финансовый урок может стоить жизни пенсионерам. Тут при не значительных финансовых потерях глаз начинает дергаться, а в таких случаях совсем с ума сойти можно.
11:51:18 02-05-2024
""Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки."" Ничему жизнь не учит..ну как так???!!!
12:05:06 02-05-2024
Интересная новость
12:33:33 02-05-2024
Тех кто занимается таким мошенничеством надо разрывать на части лошадьми на стадионах.
13:13:30 02-05-2024
100% банки сами в этом замешаны. Надо с банками вопросы решать правоохранительным органам. Попробуй просто так возьми кредиты в банках на 4 млн., не дадут... А тут выдали...
15:42:35 02-05-2024
Гость (13:13:30 02-05-2024) 100% банки сами в этом замешаны. Надо с банками вопросы реша... под залог квартиры? пфф... вам в любом банке будут рады.
13:16:45 02-05-2024
во избежание... скажите своим старикам - никому, никаким силовикам, они не нужны. никто, кроме мошенников, им не позвонит. Если захотят оформить на них кредит - оформят в тихушку, никто это не отследит, но реальных случаев таких гораздо меньше, чем когда они сами все отдают.
13:30:16 02-05-2024
Гость (13:16:45 02-05-2024) во избежание... скажите своим старикам - никому, никаким си... много плюсов!!
сейчас клоун якобы от билайна позвонил. мол мой номер (20 лет используемый) скоро отключат. послал его далеко и надолго. в ответ услышал похожую лексику.
15:44:46 02-05-2024
У нас участковый при обходе дома, сказал если будут звонить из банков, ФСБ, полиции и другие подобные сразу посылайте на три русских буквы. Несколько раз звонили из банков, то Камчатка, то Москва. Я им - ты с какой тюрьмы звонишь? Вы как разговариваете? - как учил наш участковый пошел на ... один раз представился ФСБшным майором, голосок, как у петушка, который только начал кукарекать, пришлось, как учил участковый. - как! Вы с майором разговариваете? Пришлось повторить ответ. Сейчас как в той песне.
- "Полковнику никто
Не пишет
Полковнику никто
Не звонит."