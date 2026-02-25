В Барнауле предупредили о возможном накоплении вредных веществ в воздухе

25 февраля 2026, 16:50, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле в ближайшие двое суток ожидается ухудшение условий для рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. По информации городской администрации со ссылкой на Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности будет действовать с 16:00 25 февраля до 12:00 27 февраля.

Из-за погодной ситуации вредные примеси будут скапливаться в приземном слое атмосферы. В связи с этим предприятиям краевой столицы рекомендовано принять дополнительные меры и сократить объемы выбросов, чтобы снизить нагрузку на экологию города.

Ранее сообщалось, что с 25 февраля по 1 марта в Алтайском крае введено штормовое предупреждение в связи с аномально низкими температурами, которые также влияют на состояние атмосферного воздуха.