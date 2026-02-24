Днем ожидается до -25 градусов

24 февраля 2026, 15:11, ИА Амител

Регион оказался во власти сильных морозов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае с 25 февраля по 1 марта ожидается аномально холодная погода, сообщает краевой Гидрометцентр.

«Местами сильный мороз: минимальная температура воздуха -40 градусов и ниже», — предупредили синоптики.

Алтайский край

Ночью 25 февраля. Температура -29...-34 градусов, местами до -40. Преимущественно без осадков, по востоку местами небольшой снег. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер северный, 2–7 м/с.

Днем 25 февраля. Температура -20...-25 градусов, по югу местами -14...-19. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер северный, 2–7 м/с.

Ночью 26 февраля. Температура -32...-37 градусов, местами до -42. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер северный, 2–7 м/с.

Днем 26 февраля. Температура -20...-25 градусов, по югу местами до -15. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер северный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Ночью 27 февраля. Температура -31...-36 градусов, местами до -41. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.

Днем 27 февраля. Температура -20...-25 градусов, по югу местами до -15. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Барнаул

Ночью 25 февраля. Температура -31...-33 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер северный, 2–7 м/с.

Днем 25 февраля. Температура -20...-22 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер северный, 2–7 м/с.

Ночью 26 февраля. Температура -33...-35 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер северный, 2–7 м/с.

Днем 26 февраля. Температура -20...-22 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер северный, 2–7 м/с.

Ночью 27 февраля. Температура -33...-35 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.

Днем 27 февраля. Температура -20...-22 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.