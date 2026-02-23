Суровые морозы ударят по Барнаулу в последнюю неделю февраля
Осадков и сильного ветра в этот период не ожидается
23 февраля 2026, 20:36, ИА Амител
В Барнауле в последнюю неделю февраля ожидается резкое похолодание — температура воздуха в ночные часы опустится ниже -30 градусов. Существенного потепления синоптики ждут только с приходом марта, однако оно будет сопровождаться сильными снегопадами.
Согласно прогнозу сервиса Gismeteo, наиболее суровыми станут 25, 26 и 27 февраля. В эти дни дневные значения температуры в Барнауле будут держаться в пределах -20…-21 градуса, а ночью столбики термометров опустятся до -31…-33 градусов. Осадков и сильного ветра в этот период не ожидается.
Повышение температуры прогнозируется в начале марта, но вместе с потеплением на город обрушатся интенсивные снегопады, которые могут осложнить дорожную обстановку.
О похолодании в ближайшие дни также предупреждает региональный Гидрометцентр. По его данным, в ночь на 24 февраля по северо-западным районам Алтайского края температура может понижаться до -31 градуса. Днем воздух прогреется до -12…-17 градусов, а местами — лишь до -20…-25.
20:56:14 23-02-2026
Это потаму что они в церковь не ходили
21:39:17 23-02-2026
Отличная возможность протестировать хавал, moskvich 3 и другие космолеты.
16:28:38 24-02-2026
Гость (21:39:17 23-02-2026) Отличная возможность протестировать хавал, moskvich 3 и друг... ну уот у подружки танк за 7 млн нормально такие "морозы" ходит. И вообще это не суровые и не ударят. обычная t для этого сезона в Сибири. "пришел марток - надевай 100 порток" ваши предки говорили, а мои записывали