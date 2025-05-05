В Барнауле прошел один из крупнейших в Сибири танцевальных фестивалей "Солнечный бал 2025"

Одним из ярких событий фестиваля стала специальная номинация "Вальс Победы"

05 мая 2025, 15:00, ИА Амител

"Солнечный бал" / Фото: Евгения Савина

В Барнауле в пятницу, 2 мая, в краевом театре драмы им. В.М. Шукшина состоялся XVI Международный фестиваль "Солнечный бал 2025". Проект проводился при поддержке Министерства культуры и информационной поддержке Министерства спорта Алтайского края.

Это одно из крупнейших в Сибири событий собрало на одной сцене поклонников и исполнителей сценического бального танца: 720 участников – коллективы и танцевальные дуэты – из городов Алтайского края, Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областей, Республики Алтай и Республики Казахстан. Соревнования проводились в 36 номинациях и семи возрастных категориях.Отдельные номинации были проведены для участников "Инва данс". Танцоры на инвалидных колясках и участники с ОВЗ соревновались в дуэтах и группах.

Одним из ярких событий фестиваля стала специальная номинация "Вальс Победы", где участники исполнили номера, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Наибольший интерес у зрителей вызвало вечернее отделение, в котором конкурсные выступления проводились для взрослых танцоров, студенческих и любительских коллективов.

Участники и руководители отметили высокий уровень организации мероприятия, профессионализм танцоров и здоровую конкуренцию среди танцевальных команд.

Наибольшее количество наград забрали команды из Ачинска (Красноярский край), города Семей (Казахстан) и поселка Тальменка (Алтайский край).