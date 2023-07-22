В Барнауле сотрудники магазина скрутили похитителя шоколадок и колбасы
Инцидент произошел в поселке Южном
22 июля 2023, 16:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле сотрудники магазина задержали грабителя, сообщили в краевом ГУ МВД.
Злоумышленник пришел ночью в круглосуточный магазин на Южном и открыто похитил торт, две шоколадки, два мороженого, персик и две палки колбасы.
"Сотрудники магазина, заметив кражу, скрутили злоумышленника и передали прибывшему на их вызов наряду патрульно-постовой службы", – рассказали в ведомстве.
В отношении 41-летнего задержанного возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Раньше его уже судили за кражу.
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