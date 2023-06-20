В Барнауле спасатель вытащил котенка из канализации и забрал к себе домой

Измученного котенка назвали Дымчик

20 июня 2023, 15:00, ИА Амител









В Барнауле спасли котенка / Фото: vk.com/ugochs22

В Барнауле спасатели, приехавшие на другой вызов, вытащили из канализации котенка, сообщает Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ на своей странице во "ВКонтакте".

Прохожие рассказали, что из канализационного люка доносится громкое мяуканье.

"Один из бойцов дежурной смены спустился по веревке и достал измученного котенка, который еле держался за маленький выступ", – рассказали в управлении.

Этот же спасатель забрал котенка к себе домой, ему дали имя Дымчик. Он уже идет на поправку и кушает молоко из шприца.

Ранее алтайские спасатели вернулись за котенком в горящую квартиру, после того как спасли ребенка.