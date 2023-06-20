НОВОСТИОбщество

В Барнауле спасатель вытащил котенка из канализации и забрал к себе домой

Измученного котенка назвали Дымчик

20 июня 2023, 15:00, ИА Амител

В Барнауле спасатели, приехавшие на другой вызов, вытащили из канализации котенка, сообщает Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ на своей странице во "ВКонтакте".

Прохожие рассказали, что из канализационного люка доносится громкое мяуканье.

"Один из бойцов дежурной смены спустился по веревке и достал измученного котенка, который еле держался за маленький выступ", – рассказали в управлении.

Этот же спасатель забрал котенка к себе домой, ему дали имя Дымчик. Он уже идет на поправку и кушает молоко из шприца.

Ранее алтайские спасатели вернулись за котенком в горящую квартиру, после того как спасли ребенка.

Барнаул питомцы

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

15:12:25 20-06-2023

молодцы!

  -27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Тэми

15:25:41 20-06-2023

Лучшая новость дня!

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Евгения

15:39:22 20-06-2023

добрый дела

  -25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:30:15 20-06-2023

После таких новостей закрадывается мысль что таки добро должно победить зло!

  -27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:34 20-06-2023

Этому котенку, как и вышедшему к людям олененку повезло встретить людей! Вот ведь всем нам в детстве родители читают добрые сказки про животных, мультфильмов сколько, в школе призывают о братьях наших меньших заботиться. Ну почему из одних детей вырастают люди, а из других безжалостные особи?..

  -31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:48:32 21-06-2023

Гость (16:50:34 20-06-2023) Этому котенку, как и вышедшему к людям олененку повезло встр... а кто в этой ситуации безжалостная особь?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:47:32 20-06-2023

Именно, особи Вы правы... Именно они и минусуют комменты к подобным новостям. Даже слов нет, просто очень хочется посмотреть в глаза этим недочеловекам. А спасателям спасибо., большое.Доброе сердце это бриллиант:) Знаете как в одной песне поется: some hearts ara diamonds, some hearts are stones.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:42:44 21-06-2023

Минусует один и тот же

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:45:42 21-06-2023

Гость (11:42:44 21-06-2023) Минусует один и тот же... Ну так особь особенная

  -8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров