В Барнауле спасатель вытащил котенка из канализации и забрал к себе домой
Измученного котенка назвали Дымчик
20 июня 2023, 15:00, ИА Амител
В Барнауле спасли котенка / Фото: vk.com/ugochs22
В Барнауле спасатели, приехавшие на другой вызов, вытащили из канализации котенка, сообщает Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ на своей странице во "ВКонтакте".
Прохожие рассказали, что из канализационного люка доносится громкое мяуканье.
"Один из бойцов дежурной смены спустился по веревке и достал измученного котенка, который еле держался за маленький выступ", – рассказали в управлении.
Этот же спасатель забрал котенка к себе домой, ему дали имя Дымчик. Он уже идет на поправку и кушает молоко из шприца.
Ранее алтайские спасатели вернулись за котенком в горящую квартиру, после того как спасли ребенка.
15:12:25 20-06-2023
молодцы!
15:25:41 20-06-2023
Лучшая новость дня!
15:39:22 20-06-2023
добрый дела
16:30:15 20-06-2023
После таких новостей закрадывается мысль что таки добро должно победить зло!
16:50:34 20-06-2023
Этому котенку, как и вышедшему к людям олененку повезло встретить людей! Вот ведь всем нам в детстве родители читают добрые сказки про животных, мультфильмов сколько, в школе призывают о братьях наших меньших заботиться. Ну почему из одних детей вырастают люди, а из других безжалостные особи?..
05:48:32 21-06-2023
Гость (16:50:34 20-06-2023) Этому котенку, как и вышедшему к людям олененку повезло встр... а кто в этой ситуации безжалостная особь?
23:47:32 20-06-2023
Именно, особи Вы правы... Именно они и минусуют комменты к подобным новостям. Даже слов нет, просто очень хочется посмотреть в глаза этим недочеловекам. А спасателям спасибо., большое.Доброе сердце это бриллиант:) Знаете как в одной песне поется: some hearts ara diamonds, some hearts are stones.
11:42:44 21-06-2023
Минусует один и тот же
11:45:42 21-06-2023
Гость (11:42:44 21-06-2023) Минусует один и тот же... Ну так особь особенная