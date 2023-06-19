В этом году полету первой женщины-космонавта исполняется 60 лет

19 июня 2023, 15:30, ИА Амител

























































































































Автопробег "Уникальные озера Алтайского края" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

19 июня в Барнауле с парковки у Старого базара дали старт ретроавтопробегу к месту приземления Валентины Терешковой. Напомним, что в этот день в 1963 году капсула с кабиной космической "Чайки" (позывной Терешковой) совершила экстренную посадку в Баевском районе Алтайского края.

В пробеге участвуют шесть старинных автомобилей: ГАЗ-АА, "Москвич-403" ( который был выпущен в год полета Терешковой) и ГАЗ-69, два ГАЗ-67, ЗАЗ-968М. Это по два экипажа из Барнаула, Бийска и Новосибирска. Также два сопровождающих автомобиля. Отметим, что все участники – семейные, они отправились в путешествие с детьми и даже домашними питомцами. Всего 17 человек.

В течение шести дней участники побывают на Завьяловских озерах, озере Кучук и Бурлинском, на Большом Яровом и Малиновом, Горьком и Перешеечном, Колыванском и Белом. Как рассказал координатор клуба старинной техники "Самоход", член Алтайской федерации автомобильного спорта Евгений Смирнов, для федерации это уже второй год сотрудничества с туристским информационным центром Алтайского края. В прошлом году автопробег был посвящен 100-летию Чуйского тракта.

"В этом году мы решили сделать нечто новое и отправиться в тур по озерам. Край у нас уникальный, но не все места раскручены в туристическом плане. Мы хотим это исправить, рассказав об этих уникальных территориях", – отметил Смирнов.

Автомобилисты проедут, составят карту и, возможно, в крае появится новый туристический маршрут.