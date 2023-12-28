В Барнауле возобновили работу светофора на Комсомольском

Объект временно демонтировали из-за строительства теплосети

28 декабря 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле возобновили работу светофора на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Партизанской.

Как сообщили в мэрии, ранее он был демонтирован во время работ по строительству теплосети. А накануне "Барнаулгорсвет" завершил работы по восстановлению.

"С 28 декабря светофорный объект на указанном перекрестке работает в штатном режиме", – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщили, что в 2023 году на развитие интеллектуальной транспортной системы в Барнауле потратили 87 млн рублей.