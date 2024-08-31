Барнаульцы пожаловались на заоблачную стоимость поездок в такси в День города
Цена за проезд в некоторых случаях переваливает за тысячу рублей
31 августа 2024, 17:03, ИА Амител
Барнаульцы пожаловались на дорогой проезд на такси в День города.
Из-за праздничных мероприятий, перекрытия дорог и масштабных пробок заплатить в некоторых случаях придется более тысячи рублей.
По данным "Яндекс Go", поездка на тарифе "Эконом" от улицы Балтийской до Нагорного парка, где можно будет посмотреть на выступление "Русских витязей", обойдется в 986 рублей, а за проезд по тарифу "Детский" придется заплатить уже 1236 рублей.
При этом высокие цены ждут даже пассажиров, которым нужно преодолеть меньшее расстояние. Например, от Речного вокзала до улицы Гулькина самая дешевая поездка обойдется в 802 рубля, по тарифу "Комфорт" – 966 рублей, а с ребенком – 977 рублей.
Ранее сообщили, что в Нагорном парке собралось крайне много людей, желающих посмотреть авиашоу.
19:49:39 31-08-2024
Дайте людям заработать
21:46:01 31-08-2024
Дайте лЮдям рвануть, может так?
22:58:35 31-08-2024
Это вам подарок от яндекса, к празднику
Получайте и не нойте
07:29:37 01-09-2024
Гость (22:58:35 31-08-2024) Это вам подарок от яндекса, к празднику Получайте и не н... Купи велосипед и не ной
22:37:56 01-09-2024
Гость (22:58:35 31-08-2024) Это вам подарок от яндекса, к празднику Получайте и не н... Яндекс дороги перекрыл наверное...
09:03:18 01-09-2024
Какая необходимость ехать на такси до речного? Едьте на автобусе. Такси не предмет первой необходимости
09:58:58 01-09-2024
А таксисты должны бесплатно в пробках стоять?? Куку ау
13:59:16 01-09-2024
"Барнаульцы пожаловались". Практически любой заголовок, почти к любой новости. Давайте перестанем обращать внимание на Барнаульцев, которых всё не устраивает. Их нытьё, по любому поводу, уже надоело
17:44:29 01-09-2024
Олег (13:59:16 01-09-2024) "Барнаульцы пожаловались". Практически любой заголовок, почт... Что вы хотите у нас таксисты больше хирургов зарабатывают!
22:49:43 01-09-2024
Я сейчас Яндекс вызвал из центра на Южный, пустые трассы, Мухордиджон на Солярисе 980 рублей.
11:32:08 02-09-2024
Что вы платите то все? Вас возят тратят на ваши прихоти свое время другие люди. Это рынок услуг. А если бы все таксисты к примеру не выходили работать по праздникам от слова совсем? Кто бы вас возил по городу? Будьте благодарны за чужой труд! Иначе валите на остановку и ждите автобус трамвай. Или сами за рули и поехали.