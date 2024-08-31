Барнаульцы пожаловались на заоблачную стоимость поездок в такси в День города

Цена за проезд в некоторых случаях переваливает за тысячу рублей

31 августа 2024, 17:03, ИА Амител

Автомобиль такси / Фото: unsplash.com

Барнаульцы пожаловались на дорогой проезд на такси в День города.

Из-за праздничных мероприятий, перекрытия дорог и масштабных пробок заплатить в некоторых случаях придется более тысячи рублей.

По данным "Яндекс Go", поездка на тарифе "Эконом" от улицы Балтийской до Нагорного парка, где можно будет посмотреть на выступление "Русских витязей", обойдется в 986 рублей, а за проезд по тарифу "Детский" придется заплатить уже 1236 рублей.

При этом высокие цены ждут даже пассажиров, которым нужно преодолеть меньшее расстояние. Например, от Речного вокзала до улицы Гулькина самая дешевая поездка обойдется в 802 рубля, по тарифу "Комфорт" – 966 рублей, а с ребенком – 977 рублей.

Ранее сообщили, что в Нагорном парке собралось крайне много людей, желающих посмотреть авиашоу.