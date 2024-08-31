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Барнаульцы пожаловались на заоблачную стоимость поездок в такси в День города

Цена за проезд в некоторых случаях переваливает за тысячу рублей

31 августа 2024, 17:03, ИА Амител

Автомобиль такси / Фото: unsplash.com
Автомобиль такси / Фото: unsplash.com

Барнаульцы пожаловались на дорогой проезд на такси в День города.

Из-за праздничных мероприятий, перекрытия дорог и масштабных пробок заплатить в некоторых случаях придется более тысячи рублей.

По данным "Яндекс Go", поездка на тарифе "Эконом" от улицы Балтийской до Нагорного парка, где можно будет посмотреть на выступление "Русских витязей", обойдется в 986 рублей, а за проезд по тарифу "Детский" придется заплатить уже 1236 рублей.

При этом высокие цены ждут даже пассажиров, которым нужно преодолеть меньшее расстояние. Например, от Речного вокзала до улицы Гулькина самая дешевая поездка обойдется в 802 рубля, по тарифу "Комфорт" – 966 рублей, а с ребенком – 977 рублей.

Ранее сообщили, что в Нагорном парке собралось крайне много людей, желающих посмотреть авиашоу.

Барнаул цены Такси
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Комментарии 11

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Дайте людям заработать

19:49:39 31-08-2024

Дайте людям заработать

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Гость

21:46:01 31-08-2024

Дайте лЮдям рвануть, может так?

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Гость

22:58:35 31-08-2024

Это вам подарок от яндекса, к празднику
Получайте и не нойте

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Купи велосипед

07:29:37 01-09-2024

Гость (22:58:35 31-08-2024) Это вам подарок от яндекса, к празднику Получайте и не н... Купи велосипед и не ной

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Гость

22:37:56 01-09-2024

Гость (22:58:35 31-08-2024) Это вам подарок от яндекса, к празднику Получайте и не н... Яндекс дороги перекрыл наверное...

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Гость

09:03:18 01-09-2024

Какая необходимость ехать на такси до речного? Едьте на автобусе. Такси не предмет первой необходимости

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А таксисты должны бесплатно в

09:58:58 01-09-2024

А таксисты должны бесплатно в пробках стоять?? Куку ау

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Олег

13:59:16 01-09-2024

"Барнаульцы пожаловались". Практически любой заголовок, почти к любой новости. Давайте перестанем обращать внимание на Барнаульцев, которых всё не устраивает. Их нытьё, по любому поводу, уже надоело

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Сергей

17:44:29 01-09-2024

Олег (13:59:16 01-09-2024) "Барнаульцы пожаловались". Практически любой заголовок, почт... Что вы хотите у нас таксисты больше хирургов зарабатывают!

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Мазай

22:49:43 01-09-2024

Я сейчас Яндекс вызвал из центра на Южный, пустые трассы, Мухордиджон на Солярисе 980 рублей.

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Гость

11:32:08 02-09-2024

Что вы платите то все? Вас возят тратят на ваши прихоти свое время другие люди. Это рынок услуг. А если бы все таксисты к примеру не выходили работать по праздникам от слова совсем? Кто бы вас возил по городу? Будьте благодарны за чужой труд! Иначе валите на остановку и ждите автобус трамвай. Или сами за рули и поехали.

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