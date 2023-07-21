Депутат Булаев высказался о пробке в Барнауле, собравшейся из-за ямы на Аванесова

Парламентарий напомнил, что барнаульские автомобилисты постоянно поднимают проблему ввода реверсивного движения

21 июля 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат АКЗС, лидер фракции ЛДПР Сергей Булаев прокомментировал ситуацию с пробкой на улице Аванесова в Барнауле, которая образовалась из-за промыва коллектора. В своем Telegram-канале он напомнил, что барнаульские автомобилисты постоянно поднимают проблему реверсивного движения, но она никак не решается.

Он отметил, что сейчас на Аванесова открыты две полосы в центр Барнаула и одна – из центра. Вечером в пятницу барнаульцы стремятся на природу – на Гору, на Южный и на дачи.

"Результат – пробка аж от "Сити-центра"! Что нужно, чтобы эту проблему решить? Мой ответ: приложить голову", – подчеркнул Булаев.

Напомним, что на участке образовалась огромная дыра в асфальте из-за промыва коллектора. Сотрудники водоканала приступили к восстановительным работам. Из-за этого с 14:30 закрыли четную сторону улицы Аванесова для ремонта. Устранить повреждение планируют уже к утру 22 июля. Amic.ru ранее рассказывал о схеме проезда, которую временно организовали на участке.