Движение по проспекту возобновили

07 декабря 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле полностью открыли для движения Комсомольский проспект, сообщает СГК.

"Подрядчик завершил работы. Знаки, ограничивающие движения, убраны. Дорожное полотно восстановлено настолько, насколько позволяет погода", – отметили в компании.

4 декабря на Комсомольском проспекте образовалась яма посреди пешеходного перехода. В нее успел попасть автомобиль, позднее дорогу перекрыли.