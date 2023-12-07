В Барнауле заделали огромную яму в асфальте на Комсомольском
Движение по проспекту возобновили
07 декабря 2023, 07:31, ИА Амител
Фото: пресс-служба мэрии
В Барнауле полностью открыли для движения Комсомольский проспект, сообщает СГК.
"Подрядчик завершил работы. Знаки, ограничивающие движения, убраны. Дорожное полотно восстановлено настолько, насколько позволяет погода", – отметили в компании.
4 декабря на Комсомольском проспекте образовалась яма посреди пешеходного перехода. В нее успел попасть автомобиль, позднее дорогу перекрыли.
09:18:37 07-12-2023
50 лет там ям не было. У меня родители рядом жили.
11:14:12 07-12-2023
Так всё лето там копали, сети к новостройкам тянули.