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В Барнауле заделали огромную яму в асфальте на Комсомольском

Движение по проспекту возобновили

07 декабря 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии
Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле полностью открыли для движения Комсомольский проспект, сообщает СГК.

"Подрядчик завершил работы. Знаки, ограничивающие движения, убраны. Дорожное полотно восстановлено настолько, насколько позволяет погода", – отметили в компании.

4 декабря на Комсомольском проспекте образовалась яма посреди пешеходного перехода. В нее успел попасть автомобиль, позднее дорогу перекрыли.

Барнаул Транспорт

Комментарии 2

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Гость

09:18:37 07-12-2023

50 лет там ям не было. У меня родители рядом жили.

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Гость

11:14:12 07-12-2023

Так всё лето там копали, сети к новостройкам тянули.

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