В барнаульском парке "Изумрудный" начали заливать пруд

Администрация напоминает, что до полного замерзания на лед выходить нельзя

15 ноября 2024, 14:10, ИА Амител

В "Изумрудном" начали заливку пруда. Процесс займет примерно десять дней. Об этом сообщил управляющий парком Владислав Вакаев в своем Telegram-канале.

Известно, что сильных морозов в период заливки не будет.

"В связи с этим хочу обратить особое внимание на вопросы безопасности: категорически запрещен заход в воду и выход на лед до его полного замерзания. Если ваши дети гуляют в парке без сопровождения, проведите с ними беседу, объяснив недопустимость "игр" в акватории пруда", – добавил Вакаев.

Пруд зальют на глубину 90 сантиметров – ниже, чем в летний период. Однако администрация предупреждает: она может быть небезопасной для ребенка.