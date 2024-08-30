В ЕС не договорились об отмене ограничений на удары Украины по России

Страны союза будут принимать решение самостоятельно

30 августа 2024, 22:41, ИА Амител

Флаг Евросоюза / Фото: unsplash.com

Министры обороны стран Евросоюза (ЕС) не договорились об отмене ограничений на использование поставляемого Украине оружия для ударов по России. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.

"Страны-члены решили, что это двухсторонний вопрос, что решение должно приниматься теми странами, которые поставляют оружие", – сказал он по итогам встречи министров обороны государств европейского сообщества.