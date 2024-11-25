На неполный трудовой день претендуют граждане до 18 лет, инвалиды и женщины в сельской местности

25 ноября 2024, 10:45, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Работать менее 40 часов в неделю по закону должны граждане до 18 лет, инвалиды I и II групп, а также женщины в сельской местности. Об этом сообщает РИА Новости.

"Согласно статье 92 ТК РФ, сокращенная продолжительность рабочего времени установлена: для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю, в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю, ⁠для работников, являющихся инвалидами I или II группы, – не более 35 часов в неделю, для женщин, работающих в сельской местности, установлена сокращенная продолжительность рабочей недели (36 часов) с сохранением полной зарплаты", – заявила член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб.

Также депутат добавила, что работать меньше могут сотрудники, чьи условия труда отнесены к вредным (третьей или четвертой степени) или опасным. Рабочая неделя этих категорий граждан не должна превышать 36 часов.

Бессараб напомнила, что продолжительность рабочего времени устанавливается трудовым договором на основании отраслевого соглашения и коллективного договора. При этом также учитываются результаты специальной оценки условий труда.