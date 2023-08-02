НОВОСТИОбщество

В Индустриальном районе Барнаула начали обустройство зеленого уголка

Сейчас специалисты ведут подготовительные работы

02 августа 2023, 22:50, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В среду, 2 августа, подрядчик приступил к благоустройству зеленого уголка во дворах на улице 50 лет СССР, 29. Как сообщает пресс-центр мэрии, работы проводятся в рамках муниципального контракта.

Сейчас специалисты ведут подготовительные работы. Там создадут комфортную зону для прогулок и отдыха: проложат новые дорожки, установят скамейки и урны.

Барнаул

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость1

13:27:59 03-08-2023

Чудеса.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ан12

13:47:00 03-08-2023

Мне лично не удивительно, администрация индустриального района обустраивает свой адрес, а то что индустриальный не много больше ( раз в 100, а может быть и 500 раз) чем территория администрации, 50 лет СССР не единственная улица которую надо благоустраивать, а некоторые нужно просто реконструировать. Живу в дружном улицы 65 лет Победы и 280 лет Барнаула просто одно направление, там нет дорог ,а улицы есть. Парадокс неправда ли. Микрорайону не более 19 лет а дороги ушатали техникой просто в хлам. Хорошего настроения!!!!!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:25:47 03-08-2023

Ан12 (13:47:00 03-08-2023) Мне лично не удивительно, администрация индустриального райо... Главное видимость и так во всем. Системы нет. Пыль в глаза как говорится, там, сям а в целом ничего не улучшается.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:52:50 03-08-2023

Ну пиши пропал там уголок. Сейчас всё в кашу расшуруют, деревья повырубают. Аккуратно у нас не умеют и не хотят, только как слон в посудной лавке.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров