В Индустриальном районе Барнаула начали обустройство зеленого уголка

Сейчас специалисты ведут подготовительные работы

02 августа 2023, 22:50, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В среду, 2 августа, подрядчик приступил к благоустройству зеленого уголка во дворах на улице 50 лет СССР, 29. Как сообщает пресс-центр мэрии, работы проводятся в рамках муниципального контракта.

Сейчас специалисты ведут подготовительные работы. Там создадут комфортную зону для прогулок и отдыха: проложат новые дорожки, установят скамейки и урны.