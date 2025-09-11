В Петербурге мать и годовалый ребенок выпали из окна шестого этажа
Женщина скончалась на месте
11 сентября 2025, 23:10, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Санкт-Петербурге на ул. Кораблестроителей 37-летняя женщина и ее годовалый сын выпали из окна шестого этажа, пишет Mash.
Местные жители обнаружили их около дома. Женщина скончалась на месте, ребенок с тяжелыми травмами головы госпитализирован – медики борются за его жизнь.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. По предварительной информации, семья проживала в съемной квартире около двух месяцев.
Отец ребенка живет отдельно. Обстоятельства трагедии выясняются – рассматриваются все версии, включая несчастный случай и преднамеренные действия.
08:38:17 12-09-2025
Русские люди применяют слово "выпал", это когда случайно пьяным покурить на подоконник сел.
08:51:44 12-09-2025
Гость (08:38:17 12-09-2025) Русские люди применяют слово "выпал", это когда случайно пья... не надо стараться казаться русским больше чем сами русские.
это палево.
23:40:57 12-09-2025
самоубилась тк развод, съемное жилье и безнадёга. где соцслужбы, родня, кризис-центры?! ГДЕ?? ребенок погиб, их итак нету, так тут мамки их то топят то выкидывают!!!