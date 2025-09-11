НОВОСТИПроисшествия

В Петербурге мать и годовалый ребенок выпали из окна шестого этажа

Женщина скончалась на месте

11 сентября 2025, 23:10, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Санкт-Петербурге на ул. Кораблестроителей 37-летняя женщина и ее годовалый сын выпали из окна шестого этажа, пишет Mash.

Местные жители обнаружили их около дома. Женщина скончалась на месте, ребенок с тяжелыми травмами головы госпитализирован – медики борются за его жизнь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. По предварительной информации, семья проживала в съемной квартире около двух месяцев.

Отец ребенка живет отдельно. Обстоятельства трагедии выясняются – рассматриваются все версии, включая несчастный случай и преднамеренные действия.

Комментарии 3

Гость

08:38:17 12-09-2025

Русские люди применяют слово "выпал", это когда случайно пьяным покурить на подоконник сел.

Musik

08:51:44 12-09-2025

Гость (08:38:17 12-09-2025) Русские люди применяют слово "выпал", это когда случайно пья... не надо стараться казаться русским больше чем сами русские.
это палево.

Гость

23:40:57 12-09-2025

самоубилась тк развод, съемное жилье и безнадёга. где соцслужбы, родня, кризис-центры?! ГДЕ?? ребенок погиб, их итак нету, так тут мамки их то топят то выкидывают!!!

