В Петербурге мать и годовалый ребенок выпали из окна шестого этажа

Женщина скончалась на месте

11 сентября 2025, 23:10, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Санкт-Петербурге на ул. Кораблестроителей 37-летняя женщина и ее годовалый сын выпали из окна шестого этажа, пишет Mash.

Местные жители обнаружили их около дома. Женщина скончалась на месте, ребенок с тяжелыми травмами головы госпитализирован – медики борются за его жизнь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. По предварительной информации, семья проживала в съемной квартире около двух месяцев.

Отец ребенка живет отдельно. Обстоятельства трагедии выясняются – рассматриваются все версии, включая несчастный случай и преднамеренные действия.