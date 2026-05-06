НОВОСТИОбщество

В мессенджере "Макс" появилась функция расшифровки видеосообщений

Перевести видеокружок в текст можно одним кликом

06 мая 2026, 10:52, ИА Амител

Мессенджер, телефон/Сгенерировано ИИ Midjourney/amic.ru
Мессенджер, телефон/Сгенерировано ИИ Midjourney/amic.ru

Пресс‑служба мессенджера "Макс" сообщила о новой возможности для пользователей: теперь в приложении можно расшифровывать видеосообщения.

«Пользователям "Макс" доступна расшифровка видеосообщений. Перевести видеокружок в текст можно одним кликом», — говорится в сообщении пресс‑службы.

Функция уже доступна в последней версии приложения: чтобы получить текстовую расшифровку, достаточно нажать на иконку рядом с видео. При чтении сгенерированного текста пользователи могут управлять воспроизведением — возобновить видео, поставить на паузу или запустить его заново. Также в "Максе" уже работает расшифровка голосовых сообщений.

Еще одна новость от пресс‑службы мессенджера появилась 30 апреля: количество публичных и приватных каналов в "Максе" превысило 7 млн. Из них около 300 тыс. — публичные каналы, а свыше 6,7 млн — приватные. Больше всего пользователей привлекают новостные каналы, а также сообщества, посвященные образованию и кулинарии.

Девушка смотрит в телефон / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В России появилась возможность заселяться в гостиницы через "Макс"

На данный момент сервис работает примерно в двух десятках отелей
НОВОСТИОбщество

мессенджеры
       

Комментарии 8

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Гость

11:08:04 06-05-2026

Это для того, что бы еще быстрее можно было бы следить за тем что говорят и думают.

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Гость

11:47:58 06-05-2026

Гость (11:08:04 06-05-2026) Это для того, что бы еще быстрее можно было бы следить за те... Да о вас и так всё знают, тем кому нужно

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Гость

12:13:51 06-05-2026

Гость (11:08:04 06-05-2026) Это для того, что бы еще быстрее можно было бы следить за те...
Улыбнуло )Выходишь в эфир и боишься слежки )

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Гость

11:31:21 06-05-2026

Лучше бы 2 аккаунта в одном приложении сделали

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Гость

11:44:35 06-05-2026

Гость (11:31:21 06-05-2026) Лучше бы 2 аккаунта в одном приложении сделали... Почему не три или пять?

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Гость

11:40:47 06-05-2026

Надо чтобы как в Яндексе, если нажимаешь на ссылку ведущую на сайт, не имеющий сертификата безопасности, ссылка не открывется. Не могут так сделать? А эти игрульки меньше нужны

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мимопроходил

12:26:29 06-05-2026

ну товарищу майору чтобы удобнее было

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Твайлайт Спаркл

15:58:45 06-05-2026

А-ха-ха: Пакет MAX-26.15.2.69584.rpm не подписан
Загруженные пакеты были сохранены в кэше до следующей успешной транзакции.
Вы можете удалить кэшированные пакеты, выполнив «dnf clean packages».
Ошибка: СБОЙ проверки GPG

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