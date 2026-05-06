В мессенджере "Макс" появилась функция расшифровки видеосообщений

Перевести видеокружок в текст можно одним кликом

06 мая 2026, 10:52, ИА Амител

Мессенджер, телефон/Сгенерировано ИИ Midjourney/amic.ru

Пресс‑служба мессенджера "Макс" сообщила о новой возможности для пользователей: теперь в приложении можно расшифровывать видеосообщения.

«Пользователям "Макс" доступна расшифровка видеосообщений. Перевести видеокружок в текст можно одним кликом», — говорится в сообщении пресс‑службы.

Функция уже доступна в последней версии приложения: чтобы получить текстовую расшифровку, достаточно нажать на иконку рядом с видео. При чтении сгенерированного текста пользователи могут управлять воспроизведением — возобновить видео, поставить на паузу или запустить его заново. Также в "Максе" уже работает расшифровка голосовых сообщений.

Еще одна новость от пресс‑службы мессенджера появилась 30 апреля: количество публичных и приватных каналов в "Максе" превысило 7 млн. Из них около 300 тыс. — публичные каналы, а свыше 6,7 млн — приватные. Больше всего пользователей привлекают новостные каналы, а также сообщества, посвященные образованию и кулинарии.