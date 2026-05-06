В мессенджере "Макс" появилась функция расшифровки видеосообщений
Перевести видеокружок в текст можно одним кликом
06 мая 2026, 10:52, ИА Амител
Пресс‑служба мессенджера "Макс" сообщила о новой возможности для пользователей: теперь в приложении можно расшифровывать видеосообщения.
«Пользователям "Макс" доступна расшифровка видеосообщений. Перевести видеокружок в текст можно одним кликом», — говорится в сообщении пресс‑службы.
Функция уже доступна в последней версии приложения: чтобы получить текстовую расшифровку, достаточно нажать на иконку рядом с видео. При чтении сгенерированного текста пользователи могут управлять воспроизведением — возобновить видео, поставить на паузу или запустить его заново. Также в "Максе" уже работает расшифровка голосовых сообщений.
Еще одна новость от пресс‑службы мессенджера появилась 30 апреля: количество публичных и приватных каналов в "Максе" превысило 7 млн. Из них около 300 тыс. — публичные каналы, а свыше 6,7 млн — приватные. Больше всего пользователей привлекают новостные каналы, а также сообщества, посвященные образованию и кулинарии.
11:08:04 06-05-2026
Это для того, что бы еще быстрее можно было бы следить за тем что говорят и думают.
11:47:58 06-05-2026
Гость (11:08:04 06-05-2026) Это для того, что бы еще быстрее можно было бы следить за те... Да о вас и так всё знают, тем кому нужно
12:13:51 06-05-2026
Гость (11:08:04 06-05-2026) Это для того, что бы еще быстрее можно было бы следить за те...
Улыбнуло )Выходишь в эфир и боишься слежки )
11:31:21 06-05-2026
Лучше бы 2 аккаунта в одном приложении сделали
11:44:35 06-05-2026
Гость (11:31:21 06-05-2026) Лучше бы 2 аккаунта в одном приложении сделали... Почему не три или пять?
11:40:47 06-05-2026
Надо чтобы как в Яндексе, если нажимаешь на ссылку ведущую на сайт, не имеющий сертификата безопасности, ссылка не открывется. Не могут так сделать? А эти игрульки меньше нужны
12:26:29 06-05-2026
ну товарищу майору чтобы удобнее было
15:58:45 06-05-2026
А-ха-ха: Пакет MAX-26.15.2.69584.rpm не подписан
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