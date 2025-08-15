Ранее Роскомнадзор заблокировал звонки через Telegram и WhatsApp*

15 августа 2025

Роскомнадзор заблокировал звонки через Telegram и WhatsApp* для борьбы с мошенниками, сообщили в Минцифры РФ. Пока частичное ограничение касается только голосовых вызовов. При этом запрет на звонки в иностранных мессенджерах вовсе не означает, что звонить теперь придется исключительно по мобильной связи. Amic.ru составил список приложений, по которым можно связаться с близкими или с коллегами по работе без лишних проблем.

Отечественные сервисы

"ВКонтакте" – позвонить знакомому можно через приложение "ВКонтакте" или через VK Messenger. Функционал здесь похож на Telegram – кнопка звонка находится так же справа в диалоге, доступен как обычный голосовой звонок, так и видеозвонок. Можно создать и групповые чаты с неограниченным числом участников. Здесь также есть сортировка чатов с помощью папок, ускоренная загрузка видео и возможность обмена файлами до 4 Гб. У ВК есть и отдельный сервис VK Звонки, так что созвониться можно и там.

– созвониться можно и в новом мессенджере Max от все той же компании "ВКонтакте". В мессенджере есть функции аудио- и видеозвонков, а также групповые звонки без ограничений по числу участников и продолжительности вызовов. "Яндекс Мессенджер " – предназначен в большей степени для корпоративного общения. Здесь можно создавать приватные и групповые чаты, каналы, ставить реакции и писать комментарии к сообщениям. Доступны аудио- и видеозвонки, к которым может подключиться до 40 человек, также в экосистеме "Яндекса" можно работать с документами, электронной почтой и диском.

" – предназначен в большей степени для корпоративного общения. Здесь можно создавать приватные и групповые чаты, каналы, ставить реакции и писать комментарии к сообщениям. Доступны аудио- и видеозвонки, к которым может подключиться до 40 человек, также в экосистеме "Яндекса" можно работать с документами, электронной почтой и диском. Compass – для корпоративного общения есть и российский корпоративный мессенджер Compass. Тут можно организовать видеоконференцию на тысячу участников и делить чаты по отдельным группам. Также Compass позволяет собирать статистику о действиях пользователей.

– для корпоративного общения есть и российский корпоративный мессенджер Compass. Тут можно организовать видеоконференцию на тысячу участников и делить чаты по отдельным группам. Также Compass позволяет собирать статистику о действиях пользователей. Express – эту программу тоже используют для корпоративного общения. Платформа поддерживает голосовые и видеозвонки (в том числе более 250 человек), есть возможность отправлять аудиосообщения и реакции, обмениваться файлами, контактами, геолокацией, редактировать изображения и так далее. Однако в бесплатной версии видеоконференцию запустить не получится.

Какие зарубежные сервисы еще доступны?

Google Meet – здесь можно созваниваться как для деловых встреч, так и для личного общения. К видеозвонку может подключиться до 100 человек в бесплатной версии и до 250 – в платной. Можно демонстрировать экран, записывать звонки, писать в чат и использовать виртуальные фоны, включать субтитры, наложение эффектов и так далее.

– это приложение для видео- и аудиозвонков для устройств Apple. То есть чтобы созвониться по нему, нужно иметь устройство на базе iOS, iPadOS или macOS. Здесь также можно планировать и совершать звонки, однако приложение не поддерживает текстовый чат, обмен файлами и другие функции. Zoom – позвонить все еще можно через известный сервис Zoom. Он доступен для пользователей из России – правда, сейчас россияне не смогут оплатить подписку Zoom Pro и Business из-за санкций платежных систем. Однако можно организовывать звонки численностью до 100 участников, планировать и записывать конференции и так далее. То есть основные функции есть и в бесплатном тарифе.

Есть и несколько менее популярных вариантов. Например, Element – защищенный мессенджер с поддержкой текстовых сообщений и видеозвонков. Также совершать звонки можно в сервисе Tox, который поддерживает текстовую, голосовую и видеосвязь и шифрует все сообщения и звонки; в голосовом чате Mumble; в похожем на заблокированный Discord сервисе Guilded (там есть голосовые, видеочаты и видеоконференции, текстовые каналы и поддержка ботов), Revolt (поддерживает голосовые и видеочаты) и других.

Почему ограничили звонки в Telegram и WhatsApp*?

По сообщению Минцифры РФ, ограничение является частью борьбы с кибермошенничеством. В ведомстве сообщили, что большая часть опасных звонков перешла в иностранные мессенджеры, так как операторы связи блокируют 90% мошеннических вызовов, а мессенджеры этого делать не могут.

Также Telegram и WhatsApp* не предоставляют информацию правоохранительным органам не только по массовым случаям мошенничества, но и по факту планирования и совершения террористических актов в РФ. При этом зарубежные спецслужбы такие данные от мессенджеров по запросу получают, рассказали в ведомстве.

«Решение Роскомнадзора поможет эффективнее противостоять злоумышленникам, сделать общение в интернете безопаснее и снизить риск финансовой ответственности для операторов связи, которую они могут нести в случае действий мошенников. Для пользователей при этом доступны отечественные аналоги иностранных сервисов с защищенной инфраструктурой», – отметили в ведомстве.

В Минцифры подчеркнули, что доступ к звонкам в иностранных мессенджерах оперативно восстановят, если они будут исполнять российские законы.

* Принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ