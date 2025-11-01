В Москве простились с актером Романом Поповым

Коллеги по сериалу вспоминали его как жизнерадостного и сильного человека

01 ноября 2025, 22:28, ИА Амител

Роман Попов / Фото: соцсети артиста

В Москве 1 ноября состоялась траурная церемония, на которой родные, друзья и коллеги простились с актером Романом Поповым. На прощание со звездой "Полицейского с Рублевки" пришли несколько десятков человек, сообщает Shot.

Напомним, актер скончался 28 октября от рецидива рака головного мозга.

Супруга актера, Юлия Попова, поделилась пронзительными подробностями его последних дней. Она рассказала, что, чувствуя приближающийся конец, Роман сказал: "Я принял смерть". Несмотря на временную ремиссию, последние полгода он тяжело болел.

Коллеги по сериалу вспоминали его как жизнерадостного и сильного человека. Сергей Бурунов отметил, что Попов был ему как родственник, а Гарик Харламов отметил, что тот никогда не жаловался на болезнь.

Согласно воле актера, его тело будет кремировано, а прах развеян над Черным морем. Символическое захоронение урны планируется на Троекуровском кладбище.