В Нагорном парке шустрая лиса охотилась за кошкой, а поймала мышку. Видео

С похолоданием дикие животные все чаще выходят в населенные пункты

01 декабря 2025, 12:00, ИА Амител

В Барнауле заметили ловкую лису, которая без страха гуляла рядом с набережной в Нагорном парке и устроила настоящее шоу для прохожих. Хищница погонялась за местной кошкой, загнала ее на дерево, а затем на глазах у очевидцев поймала и съела мышь.

Эмоциональный репортаж с места происшествия специально для "Катуни 24" записал восьмилетний Николай, который стал свидетелем появления рыжей гостьи на городской территории.

Специалисты напоминают: в таких ситуациях важно сохранять дистанцию. Диких зверей нельзя трогать или кормить – они могут быть переносчиками опасных заболеваний.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае участились случаи бешенства, и жители все чаще видят лисиц у домов – даже в Барнауле. Специалисты объясняют: эти процессы действительно связаны, но паниковать не стоит.