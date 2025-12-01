В Нагорном парке шустрая лиса охотилась за кошкой, а поймала мышку. Видео
С похолоданием дикие животные все чаще выходят в населенные пункты
01 декабря 2025, 12:00, ИА Амител
В Барнауле заметили ловкую лису, которая без страха гуляла рядом с набережной в Нагорном парке и устроила настоящее шоу для прохожих. Хищница погонялась за местной кошкой, загнала ее на дерево, а затем на глазах у очевидцев поймала и съела мышь.
Эмоциональный репортаж с места происшествия специально для "Катуни 24" записал восьмилетний Николай, который стал свидетелем появления рыжей гостьи на городской территории.
Специалисты напоминают: в таких ситуациях важно сохранять дистанцию. Диких зверей нельзя трогать или кормить – они могут быть переносчиками опасных заболеваний.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае участились случаи бешенства, и жители все чаще видят лисиц у домов – даже в Барнауле. Специалисты объясняют: эти процессы действительно связаны, но паниковать не стоит.
В Нагорном парке шустрая лиса охотилась за кошкой, а поймала мышку/// Первая половина ролика вообще парк целинников, верно?
Гость (13:05:56 01-12-2025) В Нагорном парке шустрая лиса охотилась за кошкой, а поймала... в густонаселенном Ленинском районе лисы охотятся на кошек! ну и ну!
Лисы на видео не выглядят худыми. Похоже, находят корм.