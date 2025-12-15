В Пермском крае на горе пропали 13 туристов во время катания на снегоходах

Поисково-спасательная операция начнется после улучшения погодных условий

15 декабря 2025, 08:30, ИА Амител

В Пермском крае пропали 13 туристов, отправившихся кататься на снегоходах в горах. Об этом сообщает "База".

По предварительной информации, группа мужчин в возрасте от 27 до 43 лет – жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы – прибыла на отдых и 13 декабря выехала на снегоходах от гостевого дома Oslyanka House. Спустя некоторое время один из участников позвонил жене и сообщил, что компания добралась до вершины и планирует спуск. После этого связь с туристами пропала. На базу они так и не вернулись.

«Родственники уточняют, что в группе были как опытные спортсмены, так и любители. В день исчезновения в горах наблюдалась плохая видимость. Сейчас в районе сохраняется минусовая температура и идет снегопад», – отмечает издание.

Поисково-спасательная операция начнется после улучшения погодных условий. Волонтеры планируют выйти на поиски в ближайшее время, как только это станет безопасно.

