Зимние маршруты. Кто может управлять снегоходами и какие правила езды для них действуют

Чтобы зимние развлечения принесли лишь положительные эмоции, нужно помнить о безопасности и правилах дорожного движения

05 декабря 2025, 10:20, ИА Амител erid: 2W5zFJgSAtx

Снегоход в зимнем лесу / Изображение сгенерировано нейросетью

Современный рынок мототранспорта предлагает огромный выбор техники. Зимой особенно популярны снегоходы, которые позволяют передвигаться там, где не проедет другой транспорт – по заметенным полям, заснеженным лесам, замерзшим водоемам. Однако стоит помнить, что управлять снегоходами может далеко не каждый водитель, а ездить на нем можно не везде. Подробнее – в материале amic.ru.

Кто может управлять снегоходами?

Снегоход – внедорожное мототранспортное средство, предназначенное для передвижения по снежным или ледяным поверхностям (самоходная машина). Использование этой техники контролирует Гостехнадзор, а правила закреплены постановлением правительства РФ № 796 от 12 июля 1999 г. (в ред. от 2023 г.).

Чтобы управлять снегоходом, водитель должен иметь открытую категорию А, а также подкатегории В1 (трициклы и квадрициклы). Подойдет и специальная категория АI (тракториста-машиниста). Она позволяет управлять внедорожными мотосредствами, к которым относятся квадроциклы, мотовездеходы и снегоходы.

Для получения прав категории AI, необходимо пройти обучение в специализированной автошколе и сдать экзамены в Гостехнадзоре. Обучение включает теоретический курс по устройству техники, правилам эксплуатации и безопасности, а также практические занятия по вождению снегохода.

Минимальный возраст для получения прав категории AI составляет 16 лет. Права тракториста-машиниста выдаются сроком на десять лет и подлежат замене по истечении срока годности.

Владельцы водительских удостоверений автомобильных категорий В, С и D также могут управлять снегоходом, но только на арендованной технике под присмотром инструктора (п. 2.2 ст. 15 ФЗ № 297 "О самоходных машинах и других видах техники").

Наказание

За нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования для физлиц предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев, для должностных лиц – от 3000 до 5000 рублей (ст. 9.3 КоАП РФ).

За управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды), наказывают штрафом в размере от 5 до 15 тыс. рублей (п. 1 ст. 12.7 КоАП РФ).

Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов (п. 2 ст. 12.7 КоАП РФ).

Требуется ли регистрация?

Да, снегоходы подлежат обязательной регистрации в Гостехнадзоре. Сделать это нужно в течение десяти дней после покупки (постановление правительства РФ № 1507 от 21.09.2020). Владелец должен предоставить следующие документы:

паспорт самоходной машины;

договор купли-продажи;

паспорт владельца;

квитанцию об уплате госпошлины.

После регистрации выдаются свидетельство о регистрации и государственный регистрационный знак.

Наказание

Если владелец не зарегистрировал самоходную машину в установленный законом срок или эксплуатирует ее без государственного учета, то ему грозит крупный штраф: для граждан – в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей; для должностных лиц – от 2 до 3,5 тыс. рублей; для юридических лиц – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей (п. 1 ст. 19.22 КоАП).

Где можно ездить на снегоходах?

Снегоходам выезжать на дороги общего пользования запрещено. Также следует избегать зон жилой застройки, населенных пунктов и территорий, где передвижение на снегоходах может представлять угрозу безопасности пешеходов и животных.

Эти самоходные машины предназначены для передвижения по снегу и льду (при достаточной толщине) вдали от автомобильных дорог: по лесным массивам, полям, водоемам, покрытым льдом, и другим труднодоступным территориям. Подойдут для снегоходов и специализированные трассы и маршруты, предназначенные исключительно для зимнего отдыха и спорта. Такие места обозначаются специальными знаками и имеют установленные правила движения.

В региональной Госавтоинспекции отмечают: снегоход является транспортным средством, которое может стать источником повышенной опасности, если пренебрегать правилами его использования.

9 ноября 2025 года в Красноярском крае водитель-мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющий водительского удостоверения, управлял снегоходом на полевой дороге, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие – ограждение кладбища. В результате происшествия пассажир – четырехлетний мальчик – скончался в медицинском учреждении.

Как правильно управлять?

Так как снегоходы и квадроциклы приравниваются к мототехнике, передвигаться на них разрешено только в шлемах. Автоэксперты советуют выбирать кроссовые шлемы – они оснащены козырьком, который дает дополнительную защиту. Также следует надеть средство для защиты глаз (защитную маску или защитные очки). В идеале и водитель, и пассажир должны иметь защитную экипировку: шлем, перчатки, удобную влагозащитную (по сезону) обувь, защитный костюм.

Наказание

Передвижение на квадроцикле и снегоходе без шлема грозит штрафом 1,5 тыс. рублей (ст. 12.6 КоАП РФ).

А можно ли ехать "прицепом"?

Так как снегоходы и квадроциклы чаще всего используют для отдыха и развлечений, некоторые водители решаются на опасные забавы. Например, привязывают к мототехнике тюбинг (иногда его называют "ватрушкой") и передвигаются по улицам.

В региональной Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют воздержаться от опасных забав. Тюбинг, прикрепленный к механическому транспортному средству, неуправляем, неконтролируемое вращение и высокая скорость могут привести к серьезным последствиям.

За использование тюбинга и перевозку людей предусмотрен штраф в размере 1 тыс. рублей (ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ). В случае летального исхода водителю будет грозить уголовная ответственность.

Соблюдение этих простых правил позволит избежать неприятностей и получить максимум удовольствия от катания на снегоходе. Важно помнить о безопасности и уважать окружающих, чтобы зимний отдых приносил только положительные эмоции.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

Социальная реклама