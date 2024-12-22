В России должник трижды менял фамилию, но его все равно нашли

Мужчина не платил налоги, штрафы ГИБДД, не выплачивал кредит

22 декабря 2024, 20:30, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Волгограде судебные приставы разыскали мужчину, который задолжал 80 тысяч рублей и пытался скрыться, трижды меняя фамилию. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

"Мужчина не платил налоги, штрафы ГИБДД, не отдавал долг кредитору. Чтобы скрыться от своих обязательств, он трижды поменял фамилию, причем за короткий срок", – рассказали в ведомстве.

Однако приставам удалось установить его последнюю фамилию и арестовать банковские счета.

Лишившись доступа к деньгам, мужчина сам явился в отделение ФССП и в тот же день полностью погасил долг.