В России должник трижды менял фамилию, но его все равно нашли
Мужчина не платил налоги, штрафы ГИБДД, не выплачивал кредит
22 декабря 2024, 20:30, ИА Амител
Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Волгограде судебные приставы разыскали мужчину, который задолжал 80 тысяч рублей и пытался скрыться, трижды меняя фамилию. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.
"Мужчина не платил налоги, штрафы ГИБДД, не отдавал долг кредитору. Чтобы скрыться от своих обязательств, он трижды поменял фамилию, причем за короткий срок", – рассказали в ведомстве.
Однако приставам удалось установить его последнюю фамилию и арестовать банковские счета.
Лишившись доступа к деньгам, мужчина сам явился в отделение ФССП и в тот же день полностью погасил долг.
00:27:13 23-12-2024
Есть несопоставимо более крупные и всем известные должники, которые даже проценты с взятых кредитов не выплачивают десятилетиями и тем не менее перед законом "белы и пушисты".
Госудрство, к примеру, напрочь "забыло" про изъятые у народа советские вклады: оно ведь формально не экспроприировало у вкладчиков ни копейки и "всего лишь" заменило полноценные рубли пустышками с покупательной способностью, урезанной на три порядка.
Или директора якобы "купленного" Дерипаской ГАЗа: взяли из акционерной кассы 11,5 млрд рублей и полтора десятилетия не возвращают даже успевший кратно обесцениться долг, наделив себя "правом" тянуть с расчётом сколько их душеньке будет угодно (состоявшийся лет пять тому назад "независимый" суд перечить им не посмел)...
И т.д. и т.п.: чем хапок масштабнее, тем безнаказаннее. С мелюзгой же, выводя "хапуг" на чистую воду, не цацкаются...
07:52:27 23-12-2024
Хоть пол не понменял. За 80 штук