В России хотят ввести утильсбор на ввозимые авто мощностью от 160 л. с.
Это планируют сделать в ближайшее время
03 июля 2025, 10:20, ИА Амител
Минпромторг РФ предлагает распространить утилизационный сбор на автомобили мощностью от 160 л.с., ввозимые в страну физическими лицами. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов.
По его словам, мера позволит привлечь дополнительные 40-60 млрд рублей, часть из которых направят на меры поддержки спроса на автомобили.
Решение пока не принято, но это собираются сделать в ближайшее время.
Индексацию ставок утильсбора не планируют, так в начале 2025 года ее уже произвели и прописали на пять лет вперед, пишет ТАСС.
С сентября 2025 года в России вырастут пошлины для автовладельцев. Например, получение водительских прав станет в два раза дороже.
10:22:41 03-07-2025
и на утюги надо.
и на плойки. и фены. и на всё.
поддержка будет вааще.
10:52:49 03-07-2025
Во-первых, утилизационный сбор уже существует на все автомобили. Речь может идти только о вводе запретительного утилизационного сбора на авто с мощностью двигателя свыше 160 л.с., который сейчас существует для автомобилей с объемом двигателя выше 3 литров.
Во-вторых, называть это мерой поддержки спроса на автомобили просто кощунство, извращение здравого смысла и издевательство над русским языком. Это ни что иное, как насильственное принуждение наших граждан приобретать опасные, с точки зрения пассивной и активной безопасности, ненадежные, некомфортные, поделки автотаза, которые не пользуются спросом у населения и цена на которые достигла космических размеров.
В-третьих, напротив, полная отмена т.н. утилизационного сбора стимулирует спрос на автомобильном рынке, государство получит больше доход в бюджет от таможенных сборов, а граждане смогут пользоваться комфортными, надёжными и безопасными автомобилями. В таких условиях, теоретически конечно, автотаз может быть вынужден будет привести к здравому смыслу ценовую политику на свои поделки и заняться наконец их совершенствованием.
10:57:27 03-07-2025
Утилизационный сбор (утильсбор) в России — это обязательный платёж, который покрывает расходы на утилизацию автомобиля. Его начисляют на легковой и грузовой транспорт, автобусы, прицепы, спецтехнику и прочие транспортные средства.
А ЕСЛИ я сдам машину в металлом (официально) МНЕ ВЕРНУТ (утильсбор)
11:02:01 03-07-2025
Александр (10:57:27 03-07-2025) Утилизационный сбор (утильсбор) в России — это обязательный ... Обзор от ИИ
Нет, при сдаче автомобиля в металлолом (официальной утилизации) утильсбор не возвращается. Утильсбор оплачивается при покупке или ввозе автомобиля, и его цель - финансирование утилизации транспортных средств, а не возврат средств при их сдаче на переработку.
11:12:43 03-07-2025
мытарь он и есть мытарь, бывших не бывает.
11:15:57 03-07-2025
А где адреса пунктов приема на утиль автомобилей и комплектующих к ним? Куда нести шины?
11:18:31 03-07-2025
Как там сейчас говорят: "Население, вторая нефть"
11:27:44 03-07-2025
ВВП (11:18:31 03-07-2025) Как там сейчас говорят: "Население, вторая нефть"... а нефть - это первая нефть.
ясно.
11:30:11 03-07-2025
Ахахахах) "«Хватит жаловаться»: главу АвтоВАЗа раскритиковали в Госдуме за постоянные жалобы, протянутую к бюджету руку и низкое качество продукции. Как заявил депутат Миронов, именно компания настаивала на введении утилизационного сбора якобы для защиты от китайского демпинга. Однако в итоге россияне получили «забитые непроданными Ладами стоянки, запредельные цены, падение спроса и снижение поступлений в бюджет от утильсбора». Теперь Лады приходится продавать с огромными скидками — и не факт, что это поможет, отметил он." А тут, получается, утильсбор еще поднять хотят. Ну отлично, отлично.
11:34:40 03-07-2025
А до каких пор дождь будет оставаться бесплатным, ведь вода - один из ценнейших ресурсов на планете. Разбазаривание его - это бесхозяйственность и отсутствие поступлений которые так необходимы в этот непростой момент истории
12:14:57 03-07-2025
Гость (11:34:40 03-07-2025) А до каких пор дождь будет оставаться бесплатным, ведь вода ...
Глубже нужно мыслить и патриотичнее. Всё-таки дождь - это не ежедневный ресурс. Дождя, хочу вам напомнить, может и не быть! Воздух, вот настоящий источник ежедневного пополнения ресурсов, которые так необходимы, чтобы выжить в этот непростой момент истории.
13:52:21 03-07-2025
Гость (11:34:40 03-07-2025) А до каких пор дождь будет оставаться бесплатным, ведь вода ... А как это воду можно разбазарить?!!! Про круговорот воды в природе в школе не рассказывали, аль в это время в туалете курилЬ?
16:39:45 03-07-2025
приобретать опасные, с точки зрения пассивной и активной безопасности, ненадежные, некомфортные, поделки автотаза - СИЛЬНО Сказано, в точку.
16:53:41 03-07-2025
Утильсбор собирается для господдержки АвтоВАЗа который производит утиль с конвейера. Вся страна кормит 47000 криворуких работников.
16:59:13 03-07-2025
Гость (16:53:41 03-07-2025) Утильсбор собирается для господдержки АвтоВАЗа который произ... А зачем вы к криворуким приписали дворников, сторожей и техничек? Они не виноваты, что там место проклятое (с). Ну и совет директоров тоже не помешало бы в отдельную, дважды криворукую, категорию вынести.