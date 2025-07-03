В России хотят ввести утильсбор на ввозимые авто мощностью от 160 л. с.

Это планируют сделать в ближайшее время

03 июля 2025, 10:20, ИА Амител

Фото: mohit suthar / unsplash.com

Минпромторг РФ предлагает распространить утилизационный сбор на автомобили мощностью от 160 л.с., ввозимые в страну физическими лицами. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов.

По его словам, мера позволит привлечь дополнительные 40-60 млрд рублей, часть из которых направят на меры поддержки спроса на автомобили.

Решение пока не принято, но это собираются сделать в ближайшее время.

Индексацию ставок утильсбора не планируют, так в начале 2025 года ее уже произвели и прописали на пять лет вперед, пишет ТАСС.

С сентября 2025 года в России вырастут пошлины для автовладельцев. Например, получение водительских прав станет в два раза дороже.